本報專訪》卓揆：明年度總預算 國防編列6470億占GDP2.6％

行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時表示，包括立法院長韓國瑜及朝野立委都說要推福國利民法案，希望大家在下會期好好審議，並通過總預算案。（記者林正堃攝）

2024/08/15 05:30

記者謝君臨、鍾麗華、陳鈺馥／專訪

有關一一四年度中央政府總預算編列，行政院長卓榮泰昨表示，歲入三兆一五三四億元、歲出三兆一三二五億元都再創新高。其中，預算支出最高比例為社福九千六百多億元、教科文八千五百多億元，經濟發展則散布在很多領域當中；國防預算編列六四七○億元也創新高，約占國內生產毛額（GDP）二．六％。

社福九千六百億 教科文八千五百億

卓榮泰指出，明年度整體預算的安排，秉持「量入為出」的原則，歲入歲出賸餘二○九億元，這是一○九年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘。另，債務清償餘額今年比例下降，從廿七．九％下降到廿六．八％，下降一．一個百分點。且還債金額達到一四一五億元，是廿四年來最高。

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卓榮泰說，明年度未新增特別預算，只有執行過往延續的三項，一是前瞻基礎建設計畫第五期，剩下約七百億元；新式戰機採購等兩個軍事採購，約九百億元；最後則是疫後經濟復甦部分。

而在政府強力推動「打詐二．○」部分，立法院本會期已通過「打詐新四法」，卓榮泰表示，行政院也增加預算到約七十三億元，這是今年預算的四．八倍，增加金額達六十億元，數字很大。數位發展部會成立通報平台，「如果看到一則簡訊，要你做什麼，可以把網址貼在平台上，就能夠知道可不可信」。

關於解決居住問題方面，卓榮泰表示，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼兩百億元，預計明年租金補助可以由現在的五十萬戶，提高到七十五萬戶。另，政府推動「○到六歲國家一起養二．○」，也增加四十一億元，達到一○八二億元，來繼續照顧下一代，也給家長更多的支持。

對於是否擔心預算遭杯葛？卓榮泰說：「希望不會。」包括立法院長韓國瑜及朝野立委都說要推福國利民法案，希望大家在下會期好好審議、並通過總預算案，「我們願意接受很嚴謹的審查過程，會充分說明要編預算的原因、使用目的和做法，希望在時程內完成」。

卓榮泰也提及，今年度國營事業預算案至今仍未通過，但國營事業還是持續運作，只是很多新預算就無法執行，很多比較大膽、創新的動作就停下來了，這很可惜。台灣目前經濟條件基本面這麼好，應該做比較大膽的創新、改變，卻因預算沒過無法做。接下來是預算會期，應把預算作為最重要的事來做。

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