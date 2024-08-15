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    首波大規模金融掃黑專案 查獲不法金額逾30億

    行政院發言人陳世凱昨（14）日表示，新政府上任後，首波針對金融掃黑專案大規模偵辦，總計查緝150案，搜索69處、約談421人，查獲不法金額超過30億！（資料照，行政院提供）

    行政院發言人陳世凱昨（14）日表示，新政府上任後，首波針對金融掃黑專案大規模偵辦，總計查緝150案，搜索69處、約談421人，查獲不法金額超過30億！（資料照，行政院提供）

    2024/08/15 07:43

    〔記者鍾麗華／台北報導〕法務部調查局日前發動「金融掃黑」大有斬獲，行政院發言人陳世凱昨（14）日表示，此次是新政府上任後，首波針對金融掃黑專案大規模偵辦，經長期部署後於8月5日到9日發動，從個人及企業面向重點打擊違法操縱股票市場、惡性金融詐貸等不法樣態，總計查緝150案，搜索69處、約談421人，查獲不法金額超過30億！

    陳世凱強調，對於任何不法行為，政府不會讓犯罪者有一絲僥倖的機會，一定會持續打擊「黑、金、槍、毒、詐」，讓人民安心。

    陳世凱表示，行政院長卓榮泰從上任開始，即強力要求各部門合力有效打擊「黑、金、槍、毒、詐」，打造一個更穩定的經濟發展環境。卓揆除拜會立法院請朝野共同以人民為優先，儘速通過「打詐新四法」修訂，帶給同仁更好的執法利器；也前往第一線視察相關成果，為同仁打氣加油。

    陳世凱指出，這段時間以來在行政院、立法院的通力合作下，完成了「打詐新四法」的修訂，讓打詐同仁可以運用GPS定位追蹤、以M化車調查行動通訊設備以及熱顯像儀對室內調查、調取網路流量紀錄等科技方法，透過刑事與行政聯合查緝，杜絕詐欺犯罪發生。近期除了金融掃黑，相關機關也通力合作查緝電信網路詐欺暨掃黑案件、重大電信詐欺及臺美合作破獲跨境機房、安居緝毒專案等成果。

    陳世凱強調，此次法務部調查局的「金融掃黑」是一個階段性成果，如同卓揆所說的，「打詐只有開始，沒有結束」，對於人民深惡痛絕的「黑、金、槍、毒、詐」，政府會繼續強力查緝、重重打擊，不會讓犯罪者有一絲僥倖的機會，也希望大家一起為第一線的執法同仁加油鼓勵。

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