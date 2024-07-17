為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

立院決議解除赴中禁團令 卓榮泰：立委要負責

行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院長卓榮泰。（資料照）

2024/07/17 11:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨、民眾黨團昨聯手通過解除赴中禁團令決議。對此，行政院長卓榮泰17日與媒體茶敘時說，立法院要行政院做這樣的決議，「如果國人去了，發生任何我們料想不到的行為，還是回過頭來要行政院負責，而不是立法院負責」，他呼籲立委也要能了解，對國人人身安全，必須要負起責任。

中國日前頒布懲戒台獨22條規定後，傳出有在中國的外國企業基於安全考慮，正考慮將台灣員工送出中國，政府的應對計劃？對此，卓榮泰說，中國方面單方宣布新的規定，對國人是沒有任何拘束力，中國對台灣沒有任何司法管轄權。

卓榮泰表示，經了解，這個講的應該不是撤離，而是希望盡量在這時間點，大家將台灣的員工派到中國工作時，要盡量謹慎思考，「不只是工作，去旅遊等，也都要謹慎思考」。

針對立法院在野黨聯手通過決議解除人民組團赴中國觀光的限制，卓榮泰指出，坦白說如果國人去了，發生任何我們料想不到的行為，「還是要行政院負責，還不是立法院負責」。

卓榮泰說，立法院要行政院做這樣的決議，到時候真的有事情發生還是回頭要行政院負責，所以站在負責任態度，我們現在也只是強烈的呼籲國人對自己赴中國大陸做任何工作也好、旅遊也好各種行為，務必要非常謹慎小心。希望立委也能了解，在這時候要負擔的責任是重的，對國人的人身安全必須要能負得起這責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
禁團令首月540團赴中旅遊 觀光署：尚無開罰案例
2024/07/09 15:57

禁團令首月540團赴中旅遊 觀光署：尚無開罰案例
政院折衷方案／原定6月赴中可出團 禁打廣告、攬客
2024/05/30 05:30

政院折衷方案／原定6月赴中可出團 禁打廣告、攬客

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
赴中禁團令滾動檢討 卓榮泰：原定出團者可規劃暑假旅遊
2024/05/31 09:55

赴中禁團令滾動檢討 卓榮泰：原定出團者可規劃暑假旅遊
國民黨提案「立即解除赴中禁團令」 黃國昌：樂觀其成！
2024/07/15 17:05

國民黨提案「立即解除赴中禁團令」 黃國昌：樂觀其成！
藍白合推赴中禁團令解除 陸委會：恐誤導國人風險警覺性
2024/07/16 11:34

藍白合推赴中禁團令解除 陸委會：恐誤導國人風險警覺性
立院通過決議要求解除赴中禁團令 陸委會：中國無放1人來台旅遊
2024/07/16 20:02

立院通過決議要求解除赴中禁團令 陸委會：中國無放1人來台旅遊
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播