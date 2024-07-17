立院決議解除赴中禁團令 卓榮泰：立委要負責

行政院長卓榮泰。（資料照）

2024/07/17 11:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨、民眾黨團昨聯手通過解除赴中禁團令決議。對此，行政院長卓榮泰17日與媒體茶敘時說，立法院要行政院做這樣的決議，「如果國人去了，發生任何我們料想不到的行為，還是回過頭來要行政院負責，而不是立法院負責」，他呼籲立委也要能了解，對國人人身安全，必須要負起責任。

中國日前頒布懲戒台獨22條規定後，傳出有在中國的外國企業基於安全考慮，正考慮將台灣員工送出中國，政府的應對計劃？對此，卓榮泰說，中國方面單方宣布新的規定，對國人是沒有任何拘束力，中國對台灣沒有任何司法管轄權。

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卓榮泰表示，經了解，這個講的應該不是撤離，而是希望盡量在這時間點，大家將台灣的員工派到中國工作時，要盡量謹慎思考，「不只是工作，去旅遊等，也都要謹慎思考」。

針對立法院在野黨聯手通過決議解除人民組團赴中國觀光的限制，卓榮泰指出，坦白說如果國人去了，發生任何我們料想不到的行為，「還是要行政院負責，還不是立法院負責」。

卓榮泰說，立法院要行政院做這樣的決議，到時候真的有事情發生還是回頭要行政院負責，所以站在負責任態度，我們現在也只是強烈的呼籲國人對自己赴中國大陸做任何工作也好、旅遊也好各種行為，務必要非常謹慎小心。希望立委也能了解，在這時候要負擔的責任是重的，對國人的人身安全必須要能負得起這責任。

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