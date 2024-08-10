宜蘭縣府滿意度民調創3年新低 民眾最不滿交通建設

宜蘭縣政府112年度民調，施政滿意度跌破8成，創近三年新低。圖為8月8日親子同遊宜蘭童玩節。（資料照）

2024/08/10 16:41

〔記者方瑋立／台北報導〕宜蘭縣審計報告近期公開，顯示縣政府所作112年度民調，施政滿意度跌破8成，創近三年新低，民眾認為最應優先加強項目為交通建設、經濟就業及觀光旅遊，且縣府同年度未達標之長程施政計畫中有7項、35%即為交通建設。

審計部近日公開宜蘭縣2023年審核報告，宜蘭縣府部分重要施政計畫完成度未達8成，包括水利資源類2項、建設類2巷、地政及交通類各1項，其中治山防災工程完成率甚至僅9%。

請繼續往下閱讀...

此外，宜蘭縣府自家所作112年度民調中，民眾對施政滿意度僅78.7%，為近三年同期最低，民眾認為最應優先加強施政項目，則包括蟬聯3年冠軍且逐步升高的「交通建設」（34.9%），以及「經濟與就業」（19.4%）和「觀光旅遊」（7.6%）。

報告又指，宜蘭縣未達績效指標的20項中長程施政計畫中，即有7項、35%屬於交通建設類，因此函請縣政府改善，加強進度控管。

宜蘭縣府對此回應表示，部分施政計畫項目施工進度受跨年度工程、多次流標、受天候及疫情等不同因素影響，也有部分須配合宜蘭縣非都市土地變更審議會期，影響開發許可進度，才會導致完成進度未達80%，已加強機關間協調，並督促廠商提升工程執行效率。

至於「交通建設」連3年獲民眾選為應加強之施政項目，宜蘭縣府則表示，將加強112年度完工及進行中的20案交通建設案之進度管控，以提升政府效能及民眾滿意度。

另外，宜蘭縣府雖在去年已獲中央解除債限管制，但根據審計報告，縣府1年以上公共債務未償餘額仍有110億5562萬餘元，債務比率33.62%，1年以上公共債務未償餘額預算數債務比率仍達債限60%以上，顯示財務負擔仍重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法