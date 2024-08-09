賴政府對核電政策態度鬆動？ 藍營群起砲轟

賴清德總統昨天明確表示，非核家園並非民進黨意識形態，而是當年朝野共識且寫進《環境基本法》的國家法定目標。（擷取自總統府YouTube頻道）

2024/08/09 15:09

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德昨天主持總統府「國家氣候變遷對策委員會」首場會議時表示，政府將優先開發多元綠電，也不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。這番話被在野解讀為對核電的態度鬆動，藍營今日批評是在玩文字遊戲，說謊欺騙全民，只是為選票考量。

賴清德表示，二十年前他與跨黨派立委共同提案將「非核家園」入法，證明這不是民進黨的意識形態，「永續發展」是朝野、不分政黨為國家共同打拚的目標，能源議題絕對不是簡單的「反核」或「擁核」的「是非題」，在國家氣候治理的每一個決策，都是多元的「選擇題」，甚至是複雜的「多選題」，才能夠務實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題。

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對於有報導指稱「非核家園」政策轉彎，總統府發言人郭雅慧今日駁斥，遺憾總統的談話又被特定人士斷章取義，只擷取一句話惡意扭曲原意。總統在委員會的致詞，強調要在事實基礎之上，以正確的資訊理性討論，這不只是價值，更是科學。

國民黨文傳會主委、立委李彥秀表示，「非核家園不是民進黨的意識形態」這種漫天大謊言，除了賴清德沒有人會相信。反核是民進黨創黨以來的堅持，並寫進民進黨的黨綱。前民進黨主席林義雄為了反核，千里環島苦行一個多月，絕食九天；前總統蔡英文非核家園喊了八年，難道賴清德全忘了嗎？

李彥秀指出，賴清德為了拚連任，不惜背棄民進黨核心價值。能源政策不是不能討論，要不要核電不是不能攤開來講。請賴清德不要躲在總統府裡獨白，應該立刻到立法院國情報告，說清楚講明白。

國民黨團副書記長許宇甄表示，賴清德稱「非核家園」不是民進黨的意識形態，而是法律規定，這種說辭是多麼的片面和狡猾，更是公然對全國人民說謊，民進黨黨綱明載著「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」，這就是民進黨的意識形態，賴清德不要一直玩文字遊戲，說謊欺騙全民。

許宇甄指出，2018年以核養綠公投，明確地反映人民的意志，大多數台灣人支持在核能的基礎上發展綠能。隨後，電業法中規定核能設備應於2025年全面停運的條文被刪除，難道不是民意的體現，賴清德為什麼刻意選擇無視。

國民黨立委賴士葆也說，大家都很清楚台灣是缺電的，動輒傳出停電的狀況，沒有缺電就不會停電。台電也提到未來幾年供電會很吃緊，代表現在就是缺電，應該要立即處理。

賴士葆認為，賴清德現在講這些都是空話，只是為選票考量。他的解讀是，行政院長卓榮泰顧反核基本盤，賴清德要衝擁核的票，賴清德想在這一塊擴大支持度，為2028年選舉佈局。

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