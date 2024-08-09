「非核家園」是民進黨價值？ 黃國昌稱賴清德、卓榮泰態度似乎不一致

民眾黨團總召黃國昌今（9）日指出，行政院長卓榮泰曾說非核家園是民進黨價值，賴清德發言與卓榮泰態度似乎完全不同，並質疑民進黨政府能源政策沒有規畫、只有口號。（民眾黨團提供）

2024/08/09 14:46

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德昨主持總統府「國家氣候變遷對策委員會」首場會議，會中提及「非核家園不是民進黨的意識形態」。對此，民眾黨團總召黃國昌今（9）日指出，行政院長卓榮泰曾說非核家園是民進黨價值，賴清德昨日發言與卓榮泰態度似乎完全不同，並質疑民進黨政府能源政策沒有規畫、只有口號。

對此，總統府發言人郭雅慧駁斥，遺憾總統的談話又被特定人士斷章取義，只擷取一句話惡意扭曲原意。總統在委員會的致詞，強調要在事實基礎之上，以正確的資訊理性討論，這不只是價值，更是科學。

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黃國昌上午召開時事回應記者會表示，賴清德昨天的發言與卓榮泰宣示的態度似乎完全不一樣，賴清德說「非核家園不是民進黨意識形態」，卓榮泰日前在立院院會答詢說「非核家園是民進黨的價值」，到底誰說了算，賴清德昨天是公開打臉卓榮泰嗎？民進黨政府能源政策立場到底是什麼，到現在說不清楚也講不明白。

黃國昌重申，發電方式是手段，最重要目標是穩定供電，滿足民生跟產業需求才是目的，而台灣如何實現穩定供電的目標，民進黨政府能源配比政策為何，昨天總統府浩浩蕩蕩開第一次委員會，結果卻隻字未提。他質疑，「難道民進黨政府連最基本的事情都想要用混的嗎？」

黃國昌指出，他在今年6月總質詢請教卓榮泰，民進黨政府承認2025年再生能源配比達20%跳票，賴政府接下來2026年再生能源目標為20％，但對於能源占比，卓榮泰、國發會、經濟部3官員都答不出來，顯然這是民進黨政府沒有規畫，只有口號的能源政策。

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