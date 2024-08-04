監院要求重新調查黃姓外交官性騷案 外交部：尊重調查報告

外交部表示，對監察院調查報告表示尊重，將繼續加強宣導性騷擾防治觀念與申訴管道，並持續精進性騷擾防治措施。 （資料照）

2024/08/04 13:29

〔記者黃靖媗／台北報導〕2023年1名離職外交人員揭露遭「黃姓上司」性騷，監察院本月1日公開調查報告指出，外交部有消極怠忽之嫌，且受黃員性騷恐非單一個案，要求外交部應確實檢討，重新檢視調查是否完備。對此，外交部表示，對監察院調查報告表示尊重，將繼續加強宣導性騷擾防治觀念與申訴管道，並持續精進性騷擾防治措施。

外交部表示，外交部於2023年6月12日知悉離職同仁於社群軟體自述2017年至2018年間遭長官性騷擾後，立即與當事人取得聯繫並協助其提起申訴，並依照外交部性騷擾處理程序，啟動調查程序，並組成以外聘委員為主的調查小組，接著召開外交部性騷擾申訴評議委員會評議性騷擾事件成立。

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針對監察院稱外交部申評會因為申訴期間距事發時已超過1年，且行為地、結果地均在國外，故不予受理。外交部指出，在調查過程中，發現被申訴人部分行為是下班時間發生的性騷擾事件，因此於調查結束後，依照2023年8月16日修法前的「性騷擾防治法」與「行政罰法」規範，以超過1年之申訴期限，且行為地、結果地均在國外，不適用性騷擾防治法規定為由，於同年8月18日函報台北市政府社會局續處。

外交部進一步表示，對於監察院針對2017年至2018年間性騷事件調查報告表示尊重，將依監察院所提調查意見辦理相關檢討事宜，並繼續運用多元管道及場合，除加強對國內外同仁宣導性騷擾防治觀念及申訴管道外，並持續精進性騷擾防治措施，盼將性騷擾防治觀念深植各級人員內心，從根本預防性騷擾事件發生。

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