林濁水批彈劾莊碩漢放馬後砲喊廢 監院：監察權是「事後權」

監察院說，監察院是依據憲法、監察法行使職權，媒體報導質疑本院「馬後砲，莊碩漢已去職才彈劾」、「表演給大家看」等語，顯有誤解，應予嚴正澄清。（資料照）

2024/07/17 19:27

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要女部屬「暖手」！ 前駐泰代表莊碩漢涉性騷 監察院通過彈劾

〔記者林哲遠／台北報導〕前駐泰國代表莊碩漢涉性騷女部屬，去年6月25日請辭，監察院本月4日通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。前立委林濁水今天在臉書發文批評，現在才通過彈劾案，監察院裝模作樣、放馬後砲，籲藍綠2黨快廢監院。對此，監察院回應，監察權為事後權，需應「憲法」、「監察法」規定提案彈劾，外界應予尊重。

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監察院指出，莊碩漢違反性別平等工作法事件，為外交部於去年10月5日依「公務員懲戒法」移送本院審查，經本院外交及國防委員會第6屆第28次會議決議，推派監委張菊芳、王麗珍及紀惠容委員調查。

嚴謹法律程序依法行使職權 外界應予尊重

監察院說明，監察權為事後權，又依據「監察院辦理糾舉彈劾案件注意事項」第18點規定，已去職公務員，如發現在職期間有違法失職情事，仍應依法彈劾，移付懲戒。莊碩漢案經本院調查確有違失，事證明確，有予以懲戒之必要，依「憲法」、「監察法」規定提案彈劾，移送懲戒法院審理依法懲戒，以正官箴。監察院嚴謹法律程序依法行使職權，外界應予尊重。

監察院提及，近來多件外交部駐外人員涉及性騷擾案件，監察院經調查，提案彈劾、糾正，促使外交部於日前提岀「暢通保密的申訴管道」、「有效課責」、「加強宣導與預防」等三大措施，正可說明監察院彈劾、糾正、調查，有效督促政府機關建立機制，避免違失。

監察院重申，監察院是依據「憲法」、「監察法」行使職權，媒體報導質疑本院「馬後砲，莊碩漢已去職才彈劾」、「表演給大家看」等語，顯有誤解，應予嚴正澄清。

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