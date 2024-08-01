「黃姓外交官」性騷恐非個案 監院要求外交部重新調查

離職外交人員揭露遭上司性騷案，監察院要求外交部應確實檢討，重新檢視調查是否完備。（資料照）

2024/08/01 13:14

〔記者方瑋立／台北報導〕2023年一名離職外交人員揭露遭「黃姓上司」性騷案，監察院今（1）日公開調查報告指出，外交部在受害人離職後爆料才遲遲展開調查，且後續疑發現有其他被害人後無所作為，顯然有消極怠忽之嫌，且受黃員性騷恐非單一個案，要求外交部應確實檢討，重新檢視調查是否完備。

2023年「MeToo運動」中，一名已離職外交人員「Pang Ying Peng」在社群平台上指控2017至2018年在日內瓦實習時，飽受前「黃姓上司」以訊息和照片性騷擾。

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監察院外交及國防委員會近日通過監委范巽綠、林文程所提調查報告，指出黃姓外交官於駐外機構任職期間，疑未具性別意識及言行不當，致損害該部聲譽及公務人員形象，促請外交部檢討改善。

監委經查發現，黃員在2017至2018年間，多次以通訊軟體傳送疑涉性騷擾文字及圖片予受害部屬，當時受害人已向所屬科長反映卻無效，一直到2023年MeToo運動爆料後，外交部才遲遲正式啟動調查，顯然消極怠忽。

監院調查報告另指出，該案事發為下班時間、所傳涉及性意味、性別歧視之照片或文字與職務無關，應適用「性騷法」而非「性工法」。然而，外交部申評會卻認定申訴期間距事發時已超過1年，又行為地、結果地均在國外，故不予受理，實有疑義。

監委指出，按2023年3月20日修正通過之「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點規範」，外交部受理與否並無涉事發時間，行為地、結果地認定也與事實違背，且黃員原處「記過一次」處分，也因逾3年懲處時限遭保訓會撤銷，外交部應當依前述疑義，重新檢視本案調查是否完備，積極維護受害人權益。

監察委員范巽綠、林文程更強調，外交部於申評會調查期間，已得知本案疑有其他被害人，卻未積極調查以釐清事件真相，且時任駐外機構長官也疑似有所耳聞，外交部忽略本案恐非單一個案之情事，至監院介入調查後，也沒有進一步作為，實有欠妥。

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