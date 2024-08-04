彭振聲發聲 京華城案再掀波 蔣萬安：調查中不評論

台北市長蔣萬安4日出席中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動授旗典禮，會前接受媒體聯訪。（記者羅沛德攝）

2024/08/04 12:23

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培指獲得前台北市副市長彭振聲證實，前台北市長柯文哲親自簽核京華城準用都更獎勵，讓京華城案再獲關注，台北市長蔣萬安今天（4日）出席活動前受訪表示，案子在調查中，他不會做評論，希望檢調盡快釐清事實真相，勿枉勿縱。

彭振聲已向台北市議會京華城專案小組表達願意在8月20日出席訪談會議，簡舒培加碼指出，彭振聲7月時傳簡訊給她，說願接受調查小組訪查；在她詢問為什麼柯文哲給京華城容積獎勵時，彭回答，京華城給予容積獎勵20％是自創，應由「最高行政首長」的行政裁量處理，所以交由柯文哲簽。但彭隨後接受其他媒體訪問時稱對話被「加油添醋」，沒提「京華城案由柯文哲自己簽」，只說是「最高首長的行政裁量」，簡稱所講都有所本，呼籲柯到台北市議會「直球對決」。

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而柯文哲昨天南下高雄參加民眾黨黨慶，被追問京華城一案時，酸簡舒培「簡（剪）七段，沒有信用」、「不隨之起舞」。

蔣萬安今天到萬華區出席「中正、萬華區中等學校郵輪海外見學團公益活動」前，被問到京華城相關議題，他表示，檢調已經在調查，監察院也在調查，市府都不會做評論，就是全力配合，不管是檢方或是監察院來索取相關資料，都是完整提供，希望能夠盡快的釐清事實、勿枉勿縱。

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