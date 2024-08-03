謝國樑最新「罷免民調」不同意近5成！ 朱立倫：罷免都是政治操作
2024/08/03 15:22
〔記者羅國嘉／基隆報導〕國民黨主席朱立倫今（3）日走訪基隆仁愛市場，力挺基隆市長謝國樑，然而據《美麗島電子報》公布最新民調，結果顯示，若舉辦罷免謝國樑投票，有39.9％市民會投同意罷免，而會投不同意罷免的則達49.3％。朱立倫表示，其實絕大部分的民眾都是反對的，因為謝國樑非常認真、努力，只不過有這樣的罷免都是政治操作，製造對立、衝突，「如果台灣這樣子，不是叫做國無寧日嗎？」
朱立倫指出，謝國樑是個非常認真、努力，又讓愛跟祥和帶來基隆，沒有任何的理由今天要來罷免謝國樑，只不過是政治操作，製造對立、衝突，如果台灣這樣子，不是叫做國無寧日嗎，如果一個市造成這樣的對立，對基隆也是非常負面。所以希望包括總統賴清德、前台北市長柯文哲、朱立倫等，以及很多的好朋友來基隆，都是來讓基隆安定、發展、祥和，更能夠把愛帶回帶到基隆，用同樣的心情愛基隆，也希望這次所有用政治衝突的民眾可再反思一下，希望這件事情能夠讓他非常平和、圓滿落幕。
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謝國樑說，對於任何的政治人物，他們都不希望要用罷免來遂行所謂的政治目的。所以會繼續的用愛跟祥和在基隆繼續的努力，來跟大家來進行更多市政跟政策的溝通，而不是用所謂的罷免去反制其他政治人物對他們的攻擊。