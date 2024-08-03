謝國樑最新「罷免民調」不同意近5成！ 朱立倫：罷免都是政治操作

基隆市長謝國樑帶國民黨主席朱立倫走訪基隆仁愛市場品嘗在地美食。（記者羅國嘉攝）

2024/08/03 15:22

〔記者羅國嘉／基隆報導〕國民黨主席朱立倫今（3）日走訪基隆仁愛市場，力挺基隆市長謝國樑，然而據《美麗島電子報》公布最新民調，結果顯示，若舉辦罷免謝國樑投票，有39.9％市民會投同意罷免，而會投不同意罷免的則達49.3％。朱立倫表示，其實絕大部分的民眾都是反對的，因為謝國樑非常認真、努力，只不過有這樣的罷免都是政治操作，製造對立、衝突，「如果台灣這樣子，不是叫做國無寧日嗎？」

朱立倫指出，謝國樑是個非常認真、努力，又讓愛跟祥和帶來基隆，沒有任何的理由今天要來罷免謝國樑，只不過是政治操作，製造對立、衝突，如果台灣這樣子，不是叫做國無寧日嗎，如果一個市造成這樣的對立，對基隆也是非常負面。所以希望包括總統賴清德、前台北市長柯文哲、朱立倫等，以及很多的好朋友來基隆，都是來讓基隆安定、發展、祥和，更能夠把愛帶回帶到基隆，用同樣的心情愛基隆，也希望這次所有用政治衝突的民眾可再反思一下，希望這件事情能夠讓他非常平和、圓滿落幕。

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謝國樑說，對於任何的政治人物，他們都不希望要用罷免來遂行所謂的政治目的。所以會繼續的用愛跟祥和在基隆繼續的努力，來跟大家來進行更多市政跟政策的溝通，而不是用所謂的罷免去反制其他政治人物對他們的攻擊。

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