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藍營基隆宣講又出事！老婦被絆倒摔傷 婦人女兒怒稱要罷樑

65歲婦人昨天經過國民黨基隆市黨部宣講活動會場，被志工絆倒摔傷，頭部撞到地面。（民眾提供）

65歲婦人昨天經過國民黨基隆市黨部宣講活動會場，被志工絆倒摔傷，頭部撞到地面。（民眾提供）

2024/08/02 17:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市黨部昨天上午在基隆市信義區公所前人行道，舉辦「挺善樑」快閃活動，多名議員和支持到場宣講，有名65歲婦人被固樑支持者絆倒，婦人肢體和頭部受傷，就醫觀察是否有腦震盪，婦人的女兒說，雖然母親選擇原諒，但她會把這筆帳算在謝國樑身上，基隆要罷樑。

基隆市長謝國樑今天被問到老婦人受傷的事，他說會派人買盒水果前往問候，不好意思造成她的不便，祝她早日康復。

謝國樑身陷罷樑危機，國民黨大咖輪流到基隆宣講固樑，前中廣董事長趙少康7月7日第一波固樑活動，在信義市場旁宣講，警方與1名住在宣講處後方的70多歲老婦人起口角，老婦憤而到基隆地檢署提告。

昨天上午有議員曾紀嚴、何淑萍、韓世昱等多人和10多名支持者，在信義區公所前人行道快閃宣講，強調謝國樑為守護市產，卻被抹黑並發動罷免，呼籲支持謝國樑的市民出來投「不同意罷免」票。

沒想到1名65歲頭髮斑白、個子瘦小的婦人，到信義市場買完菜要與先生會合時，經過宣講地點，被「固梁志工」不小心絆倒。

婦人的女兒在網路平台貼文說，她母親左膝蓋瘀青破皮、右手紅腫疼痛，最嚴重的是額頭正面撞到地上，碰的一聲很大聲，她坐在地上休息很久還是沒力氣，後來婦人打電話給先生送到市立醫院急診。

婦人的女兒表示，照X光之後骨頭應該沒有裂，頭部經斷層掃瞄，在72小時內要注意是否有腦震盪，而頭部和肢體都在冰敷，行動緩慢。

婦人的女兒指出，固樑志工有陪同就醫，晚上有打電話來致歉，她的母親選擇原諒，認為人沒事就好，但她會把這筆帳算到謝國樑頭上，基隆要罷樑。

國民黨基隆市黨部昨天在信義區公所前舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講。（國民黨基隆市黨部提供）

國民黨基隆市黨部昨天在信義區公所前舉辦「基隆挺善樑、反惡罷暨國會改革」快閃宣講。（國民黨基隆市黨部提供）

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