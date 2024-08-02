0214中國快艇事件落幕訪金 管碧玲盼她當箭靶、大家支持海巡

海委會主委管碧玲說，很高興聽到8月7日胡姓釣客可以回家的消息，希望一樣順利，也希望綁在一起的所有事情都能一一解套。 （記者吳正庭攝）

2024/08/02 15:51

〔記者吳正庭／金門報導〕「0214」中國快艇越界金門海域翻覆事件圓滿落幕後，海洋委員會主任委員管碧玲首訪金門，她今天到金門「感恩之旅」時吐露心聲，此事件能形成共識，是因為「找到雙方都給予對方最大的體諒所形成的共識」；她說，此事真的需要一個箭靶，她真的希望能做到「以我為箭靶，大家支持海巡」。

管碧玲說，隨著時間的沈澱，「0214」事件能順利、階段性落幕，過程中獲得很多幫助，所以到金門一一表達謝意。她在海巡署金馬澎分署長陳泗川、第12巡防區主任甘禮維陪同下，分別前往金門海印寺拜訪住持釋性海法師，走訪金門縣紅十字會會長洪國正、總幹事呂忠飛等表達謝意；她拜會金門縣長陳福海時，對於縣府於兩位罹難中國漁民的殯葬善後所需費用全部吸收，還有人力支援，給予最大的感謝。

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繼4月曾走訪金門，管碧玲於此次事件落幕後再度抵金，她說，「0214」事發至落幕的167天，是個很艱辛的過程。

她說，雙方多次協商沒有共識，在家屬回去後，我方又啟動3次遠距協商，第3次在6月29日，後來7月2日金門縣副縣長就帶著紅十字會及金門各界的善意，前往中國慰問罹難漁民的家屬，累積很多善意的基礎，也為此向金門縣政府的協助公開表達謝意。

她還提到，有兩位捐款的企業家，她應該是全台灣最想公開感謝那兩位企業家的人，但基於尊重對方為善不欲人知的立場，無法公開，仍要表達最大的謝意。

她說，很高興聽到8月7日胡姓釣客可以回家的消息，希望一樣順利，也希望綁在一起的所有事情都能一一解套。

管碧玲強調，這次協商能形成共識，其實很不容易，「但我們終於找到了」、「找到雙方都給予對方最大的體諒所形成的共識」，都相當平等解決所有的難題；她說，這就顯示，「我們如果能夠放下政治，而直接面對問題解決的時候，其實兩岸都有這個智慧，可以找到解法」，也希望在這樣一個經驗下能夠持續的努力，透過這些努力，海巡也會不斷的聯繫、努力，讓一切回復原狀，當然，要把所有綁在一起的問題，一一解決、一切回復，還有路要走，所以她認為「0214」只是階段性的落幕。

被媒體問及這段期間多次遭到外界抨擊的心路歷程，管碧玲說，政治衝突中，是需要1個箭靶，衝突有很多對立、憤怒、攻擊，會需要1個對象，吸收這個過程當中所有的對立；她扮演「箭靶」這個角色，雖不是有經驗，但以她自己的人生經驗，讓她有足夠的人生哲學來面對這一切，所以很感謝過程中，「我一個人當箭靶，海巡得到大家的支持」，這也是她的目標；她還幽自己一默，大家都說，「他們很支持海巡，但是討厭管媽」講到這裡，連「管媽」也笑了，她的想法，只有大局沒有個人，應該承受，她又再次強調，真的希望能做到「以我為箭靶，大家支持海巡」。

海委會主委管碧玲（右二）拜訪金門縣長陳福海（右一），陳福海親切地扶著管碧玲的手，引導前往辦公室。 （記者吳正庭攝）

海委會主委管碧玲（左 ）拜訪金門縣長陳福海（右），兩人閉門會談約30分鐘後握手離去。（記者吳正庭攝）

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