為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

凱米來襲！海巡署巡查海岸線 1漁船執意出港挨罰、最重罰25萬

海巡人員全面加強岸際巡查，圖為海巡人員勸離海邊遊客。（記者邱俊福翻攝）

海巡人員全面加強岸際巡查，圖為海巡人員勸離海邊遊客。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/25 11:53

〔記者邱俊福／台北報導〕因應強颱「凱米」侵襲，海巡署全面巡查海岸線，至今天上午8時許，成功勸離民眾離開海岸管制區達5534人次、2286車次及2艘海上船隻，其中經勸說後，共對不配合民眾開出2張勸導書，另在深澳漁港對1艘堅持出港的漁船，開出勸導書、舉發單各1張，依「災害防救法」最重將裁罰新台幣25萬元罰鍰。

海洋委員會主任委員管碧玲在凱米來襲時刻，多次親自至海巡署主持應變中心會議，指示各相關單位應綿密海岸巡查、掌握船舶動態、完成救災整備，減少災情，保障民眾生命及財產安全。

海巡署經啟動風災應變機制，規劃各項勤務，在海岸巡查部分，經統計至今日上午8時，已動員勤務人員3375人次、1113車次及8艇次，成功勸離民眾5534人次、2286車次及2艘海上船隻，並結合岸置科技裝備及國家海洋研究院監測站畫面輔助，即時掌握海岸動態，以確保沒有遺漏。

海巡署表示，為避免民眾至海邊觀浪，或從事水上活動等危安行為，全面加強岸際巡查，以大聲公、哨子或車上廣播器等設備，執行勸離等工作，大部分民眾在海巡人員勸離時，都願意配合離開各縣市政府公告的管制區。

但澎湖地區有2名衝浪戲水民眾，經警告不聽勸離，被各開出1張勸導書。另深澳漁港1艘「新合發668」漁船，在23日於新北市政府公告管制區生效後，12時許執意出港，海巡人員經勸阻不聽開出勸導書後，仍以要開到其他港口避風為由，開船出港，海巡人員隨即依「災害防救法」規定，開出舉發單函送縣市政府，縣市政府依法可裁罰新台幣5萬至25萬元之罰鍰，而「新」船已於當日下午1時30分航抵基隆商港東19碼頭實施防颱。

海巡人員勸離釣客。（記者邱俊福翻攝）

海巡人員勸離釣客。（記者邱俊福翻攝）

海巡人員全面加強岸際巡查，以大聲公、哨子或車上廣播器等設備，執行勸離等工作。（記者邱俊福翻攝）

海巡人員全面加強岸際巡查，以大聲公、哨子或車上廣播器等設備，執行勸離等工作。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米吹倒路樹 高雄警車也遭殃樹幹插引擎
2024/07/25 11:48

凱米吹倒路樹 高雄警車也遭殃樹幹插引擎
凱米颱風尚未離境 宜蘭頭城鯨豚擱淺死亡
2024/07/25 11:46

凱米颱風尚未離境 宜蘭頭城鯨豚擱淺死亡

國際罕病照護先驅》合作藥華藥波折 AOP創辦人說分明
南投貓羅溪暴漲 河堤旁百餘輛車泡水
2024/07/25 11:37

南投貓羅溪暴漲 河堤旁百餘輛車泡水
恐怖凱米！屏東縣沿海貨輪擱淺接二連三
2024/07/25 11:51

恐怖凱米！屏東縣沿海貨輪擱淺接二連三

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
高雄愛河水位暴漲 水漫市區多處積淹水車輛難行
2024/07/25 11:17

高雄愛河水位暴漲 水漫市區多處積淹水車輛難行
急轉彎！高雄暴雨 多家百貨今天不營業了
2024/07/25 11:33

急轉彎！高雄暴雨 多家百貨今天不營業了
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播