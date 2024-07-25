凱米來襲！海巡署巡查海岸線 1漁船執意出港挨罰、最重罰25萬

海巡人員全面加強岸際巡查，圖為海巡人員勸離海邊遊客。（記者邱俊福翻攝）

2024/07/25 11:53

〔記者邱俊福／台北報導〕因應強颱「凱米」侵襲，海巡署全面巡查海岸線，至今天上午8時許，成功勸離民眾離開海岸管制區達5534人次、2286車次及2艘海上船隻，其中經勸說後，共對不配合民眾開出2張勸導書，另在深澳漁港對1艘堅持出港的漁船，開出勸導書、舉發單各1張，依「災害防救法」最重將裁罰新台幣25萬元罰鍰。

海洋委員會主任委員管碧玲在凱米來襲時刻，多次親自至海巡署主持應變中心會議，指示各相關單位應綿密海岸巡查、掌握船舶動態、完成救災整備，減少災情，保障民眾生命及財產安全。

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海巡署經啟動風災應變機制，規劃各項勤務，在海岸巡查部分，經統計至今日上午8時，已動員勤務人員3375人次、1113車次及8艇次，成功勸離民眾5534人次、2286車次及2艘海上船隻，並結合岸置科技裝備及國家海洋研究院監測站畫面輔助，即時掌握海岸動態，以確保沒有遺漏。

海巡署表示，為避免民眾至海邊觀浪，或從事水上活動等危安行為，全面加強岸際巡查，以大聲公、哨子或車上廣播器等設備，執行勸離等工作，大部分民眾在海巡人員勸離時，都願意配合離開各縣市政府公告的管制區。

但澎湖地區有2名衝浪戲水民眾，經警告不聽勸離，被各開出1張勸導書。另深澳漁港1艘「新合發668」漁船，在23日於新北市政府公告管制區生效後，12時許執意出港，海巡人員經勸阻不聽開出勸導書後，仍以要開到其他港口避風為由，開船出港，海巡人員隨即依「災害防救法」規定，開出舉發單函送縣市政府，縣市政府依法可裁罰新台幣5萬至25萬元之罰鍰，而「新」船已於當日下午1時30分航抵基隆商港東19碼頭實施防颱。

海巡人員勸離釣客。（記者邱俊福翻攝）

海巡人員全面加強岸際巡查，以大聲公、哨子或車上廣播器等設備，執行勸離等工作。（記者邱俊福翻攝）

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