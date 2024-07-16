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鄭麗君野放「小橘」 感謝船隻減速護龜

海龜「小橘」經救治達180天後終於達到可野放標準，重回大海，但一度近鄉情怯，在潮線停下腳步。（記者陳彥廷攝）

海龜「小橘」經救治達180天後終於達到可野放標準，重回大海，但一度近鄉情怯，在潮線停下腳步。（記者陳彥廷攝）

2024/07/16 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉海域粗估已達上千隻海龜棲息，更有部分上岸產卵，不僅是觀光吸客利器，更是海洋保育的典範，素有「海龜之島」美譽。行政院副院長鄭麗君昨天到小琉球，大讚各式船舶業者放慢船速護龜，最後並野放救治長達半年的綠蠵龜「小橘」，小橘雖一度近鄉情怯，但最後仍順利回到大海母親的懷抱。

「海龜的微笑是我們的驕傲！」，鄭麗君昨天和海洋委員會主委管碧玲搭乘海巡艇到小琉球，鄭麗君表示，行政院創設海洋委員會後即積極推動海龜保育相關事務，今年五月公告「台灣海龜保育計畫書」盼降為零威脅，改善台灣地區海龜的族群狀態，讓小琉球成為海洋生態保育典範。

小琉球成海龜樂園、保育典範

鄭麗君說，小琉球已成為名副其實的海龜樂園，感謝所有船舶業者，在接近小琉球海域一海里時，速度都會放慢到八節以下，減少海龜被撞傷、打傷的機會，更要謝謝燈具業者雄鷄照明研發去藍光的燈具加以汰換，讓產卵母龜順利上陸，稚龜不再害怕下海。

管碧玲則指出，上週在立法院不分藍綠白通過海洋污染基金及海洋保育三法，展現全國一致對海洋保育的重視，野放的綠蠵龜是去年在小琉球花瓶岩因身體遭魚線纏繞擱淺，後續發現喉部有魚鉤，經海保救援網（MARN）團隊海生館半年醫療照護後野放。

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