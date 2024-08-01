賴政府首重穩定供電 黨政人士：能源建設是關鍵前提

基隆協和電廠改建四接案，至今仍卡關。（資料照）

2024/08/01 19:39

〔記者陳昀／台北報導〕台灣能源政策議題延燒，據悉，民進黨主席暨總統賴清德昨在中常會回應中常委王世堅表示，反核不是民進黨神主牌，是國家總體政策走向，政府「非核家園」目標不變、能源也要多元化。黨政人士今進一步表示，穩定供電是賴政府最重視的目標，最重要的前提是能源建設能否順利推動，有無能力應對AI人工智慧世代的用電爆發期，這是能源政策的關鍵挑戰。

黨政人士指出，賴清德多次公開表示，非核家園是政府持續努力的方向，穩定供電是政府最重視的目標，能源政策的立場沒有改變，過去賴清德擔任立委時，即與時任立委賴勁麟共同推動「非核家園」入法，這是國家總體政策目標，不單只是民進黨；此外，台灣位於地震帶，如何確保核安與核廢料後續處理問題、達到穩定供電目標，是政府考量重點。

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至於「2025非核家園」政策是否跳票？該人士說明，當時設定2025年為目標，是評估核三2號機年限將於2025年5月退役，這也代表台灣最後一個核能發電機組正式停機、台灣將邁入「非核家園」，但2018年公投案結果顯示，社會決定延後核電廠退役年限。

黨政人士表示，穩定供電是賴政府最重視的目標，賴從擔任行政院長、副總統到參選總統期間，都不斷強調政府要能確保穩定供電，近年台灣電力備轉容量率已穩定趨於10%至15%左右，夜間備轉容量率也可維持在5-6％以上，而史上備轉容量率最低是馬英九前總統卸任時的1.64％。

該人士指出，2030年台灣用電量預估將增加802萬瓩，但同時大型機組容量淨增加會達910萬瓩，整體供電供過於求，過去不缺電，未來供電會更穩定。然而，確保供電穩定有個最重要的前提，在於台灣能源建設是否能順利推動，現實狀況是，目前基隆部分居民反對第四天然氣接收站，台南安定與安南區交界處設置天然氣發電廠，在地也有不同意見。

黨政人士認為，台灣能源建設是否順利建置，有無能力應對AI人工智慧世代的用電爆發期，將是賴政府能源政策的關鍵挑戰。由於能源政策是國家重大議題，在民主國家，持續多元討論有助於凝聚共識，這也是賴清德在總統府成立3大委員會、推動氣候變遷對策委員會的初衷之一，務實面對台灣電力挑戰，多元討論不設限，期望透過討論凝聚社會共識，共同推動正確的能源政策。

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