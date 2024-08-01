凱米重創嘉縣牡蠣產業 卓榮泰勘災：人民需求為先

行政院長卓榮泰（右三）等到嘉義縣東石鄉視察牡蠣災損。（記者林宜樟攝）

2024/08/01 18:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風在嘉義縣沿海出現10級強陣風及6米大浪，重創嘉義縣牡蠣產業，造成蚵棚流失、撞擊堆疊、蚵粒脫落，行政院長卓榮泰今天到東石鄉視察災情，要求救助能從速、從簡認定，照顧人民的需求為先。

卓榮泰、縣長翁章梁、立委蔡易餘、張啓楷今天到東石鄉勘查蚵棚受損情形，卓榮泰說，凱米颱風造成全台農損達28億元，嘉義縣約4億餘元，漁產損失為1億6千萬元，然而數字可能還會增加，他請農業部從速認定、簡化流程。

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卓榮泰說，今年救急部分，行政院剩餘的災害準備金、甚至第二預備金，進行再匡列，移緩濟急，做今年可救濟的部分；過去治水應該是有功效的，但能做更好，明年進行系統性的作法，匡列系統性防洪治水的經費。

媒體詢問，民進黨內參民調顯示民眾肯定政府對凱米颱風應變，卓榮泰說，謝謝人民支持，我們要在更短的時間把預防的事情做好。

嘉義縣牡蠣年產量8194公噸，為全國最大（佔全國49%），年產值15.3億元，但颱風過境損失慘重，估計有8400棚浮筏蚵棚及300公頃平掛蚵棚受害，金額達1億6200萬元，縣府農業處7月27日將災損報告報送漁業署，建議中央公告辦理現金救助及低利貸款，加速漁友復養，減輕負擔；農業部已於7月28日公告嘉義縣為魚塭養殖及牡蠣養殖全品項辦理救助及低利貸款地區，公所於7月29日至8月7日受理受災漁民申請，例假日照常辦理。

受災蚵農可獲現金救助額度為浮筏式蚵棚每棚6000元、平掛式蚵棚每公頃33000元；低利貸款額度為浮筏式蚵棚每棚最高40000元、平掛式蚵棚每公頃最高200000元，8月1日起半年免息。

嘉義縣沿海有許多蚵棚受損。（記者林宜樟攝）

嘉義縣沿海有許多蚵棚受損。（記者林宜樟攝）

嘉義縣沿海有許多蚵棚受損。（記者林宜樟攝）

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