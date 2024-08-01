淹水補助 嘉縣最高領4萬、嘉市6萬

凱米颱風釀淹水災情，嘉義市比照中央加碼補助淹水受災戶。（資料照）

2024/08/01 05:30

淹逾50公分加碼︰縣1萬、市2萬 50公分以下︰縣發5千

〔記者林宜樟、王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕凱米颱風肆虐，嘉義地區發生災情，除了中央淹水補助外，縣市政府昨天同步宣布，對淹水住戶加碼補助，縣的部分，淹水五十公分以上加碼發放每戶一萬元、未達五十公分加碼發放每戶五千元；市的部分，淹水五十公分以上加碼發放每戶兩萬元、低收或中低收入戶加碼發放每戶三萬元，未達五十公分的低收或中低收入戶加碼發放每戶一萬元。

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50公分以上 嘉市中低收發3萬

凱米在嘉縣山區降下累積雨量逾一千三百毫米，導致八掌溪溢堤，水上、鹿草鄉淹水嚴重，朴子市、六腳鄉也有多處積淹水，全縣共五人死亡，一人失蹤；凱米在嘉市累積雨量達八○三毫米，嘉縣山區與嘉市區雨水匯流造成八掌溪水暴漲、湖子內排水溢堤，致湖子內部分地區積淹水。

嘉縣受災逾3千戶 嘉市已發56戶

縣府初步統計，轄內淹水五十公分以上戶數有三千一百多戶，實際受災戶依查報滾動修正。淹水五十公分以上具低收或中低收入身分者，每戶中央補助兩萬元，加上賑災基金會補助一萬元，及縣府加碼補助一萬元，共可領四萬元；未達五十公分且具低收或中低收入身分者，每戶除了縣府加碼補助五千元，加上賑災基金會一萬元，可領到一萬五千元。

市府表示，淹水五十公分以上發放戶數，截至昨天，東區發放廿一戶、西區發放卅五戶，共五十六戶。以淹水五十公分以上具低收或中低收入戶身分者為例，每戶中央補助兩萬元，加上賑災基金會補助一萬元，及市府加碼補助三萬元，共可領到六萬元。

嘉縣釋出587個臨時工作機會

縣府指出，為協助各地重建家園及受災失業者就業，釋出五八七個臨時工作機會，工作期間原則為一個月，每人最高工作時數一五○小時，時薪一八三元，最高可領兩萬七四七○元，可洽詢勞工暨青年發展處，電話05-3620123轉8844。

梅山鄉多處道路受風災侵襲中斷，縣府與梅山鄉公所連日派工搶修，包括雙溪、永興、圳南等村道路已搶通，部分單線通行；龍眼村鄉道嘉一五一線及嘉一五一之一線及瑞里村縣道一六六線八十．三公里也搶通。

凱米颱風來襲時，造成嘉義縣朴子市街道淹水。 （資料照）

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