護港宮違建牌樓還未拆 竹市府稱已提告占用公地、會拆除

新竹市海山里的護港宮違建牌樓至今還未拆，市府表示，已提告竊占公有土地，若未拆除會排時間拆。（記者洪美秀翻攝）

2024/08/01 14:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者日前投訴指稱，位在海山里的護港宮牌樓，在前市府時期被檢舉占用公有地後，被要求拆除，原本牌樓只剩兩根柱子，沒想到1年多來，牌樓竟又長大變高，變大型違建，市府原要求護港宮在7月底前自行拆除違建，但今天已8月1日仍無動靜，還傳出有意向市府申請牌樓補照，質疑市府態度搖擺，恐讓違建就地合法。

讀者投訴稱，護港宮的牌樓違建在前市府時期就已要求拆掉，沒想到市長高虹安上任竟放任讓違建繼續蓋，且大剌剌挑戰公權力，質疑市府可能因有民代關說壓力，才讓牌樓違建悄悄長高又變大，更擔憂此牌樓就位在西濱公路旁，恐影響車輛行車視線及交通安全。

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市府回應，此案道路主管機關是市府工務處，已在7月22日向第三警分局提告護港宮占用公有土地情事。經查目前護港宮刻正進行牌樓拆除中。若由市府拆除，市府會依「新竹市違章建築強制拆除收費自治條例」規定，收取強制拆除費用。經了解，此處的違建牌樓要全面拆除，完成時間約需2至3個月。

市府表示，竹市護港宮111年2月起在海山港路與西濱路口違規施作大型牌樓，經民眾檢舉為占用公有土地之違章建築，並經違章建築查報認定在案。經市府查報排定拆除後，護港宮曾在111年4月13日切結自行拆除，並在111年5月間自行拆除橫向鋼樑，但原地仍留下違章牌樓柱體。後來，去年9月間該違章牌樓又開始重新施作橫向鋼樑，違建事實明確，也已向警察局提出竊占公有土地。

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