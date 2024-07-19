竹市護港宮牌樓違建長高變大？遭疑包庇市府回應了

讀者投訴稱新竹市府，疑包庇海山里護港宮牌樓違建，擔憂影響交通安全。（記者洪美秀翻攝）

2024/07/19 18:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有讀者投訴指稱，位在海山里的護港宮牌樓，在前市府時期被檢舉占用國有地後，被要求拆除，原本牌樓只剩兩根柱子，沒想到1年多來，牌樓竟又長大變高，質疑是否有人謀不臧，才不見市府來拆除違建。

讀者投訴稱，護港宮的牌樓違建在前市府時期就已要求拆掉，沒想到市長高虹安上任竟放任讓違建繼續蓋，且大剌剌挑戰公權力，質疑市府可能因有民代關說壓力，才讓牌樓違建悄悄長高又變大，更擔憂此牌樓就位在西濱公路旁，恐影響車輛行車視線及交通安全。

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市府表示，竹市護港宮111年2月起在海山港路與西濱路口違規施作大型牌樓，經民眾檢舉為占用公有土地之違章建築，並經違章建築查報認定在案。經市府查報排定拆除後，護港宮曾在111年4月13日切結自行拆除，並在111年5月間自行拆除橫向鋼樑，但原地仍留下違章牌樓柱體。後來，去年9月間該違章牌樓又開始重新施作橫向鋼樑，違建事實明確。

市府表示，經市府多次制止並開罰，期間護港宮雖現場停工，但事後又悄然復工並拒收公文，以致目前仍有續建情形，市府決定強制拆除護港宮佔用道路的大型違章牌樓。

市府都發處表示，因此案違建是占用市有土地，市府也在112年10月起限期改善，並在112年11月及12月，分別裁罰新台幣3萬元及15萬元罰鍰，後續將依市區道路條例規定持續開罰，並向警察局檢舉竊占公有土地。

都發處強調，市府已依法行政進行裁罰，占用人若今年7月31日前仍無自行拆除動作，市府將在8月1日起進場執行強制拆除。

市府出示切結書，該違建拆掉後又蓋，市府已要求7月底拆除，否則就會強制拆除。（新竹市府提供）

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