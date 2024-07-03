金門議長洪允典 涉蓋違建招待所

金門議長洪允典被指蓋違建招待所、公器私用，洪允典透過幕僚表示，人在廈門不便回應。（資料照，記者吳正庭攝）

2024/07/03 05:30

還被控公器私用要求議會人員前往打掃 幕僚：人在廈門不便回應

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨籍金門縣議長洪允典遭爆料在其私有土地蓋鐵皮違建作為私人招待所，並被指控要求議會工作人員前往打掃，或開公務車接送洪的妻子等公器私用情事，甚至有議員在議會質詢此事，直播卻遭斷訊處理。對此，洪允典昨透過幕僚表示，人在中國廈門，不便回應。

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金門縣府︰違建已查報列管

縣府表示，該違建所在地是機關用地，但縣府尚未取得，土地為洪允典所有；經查，該違建是一棟長約十八公尺，寬約八公尺的鐵皮屋，縣府已經查報、列管。至於洪允典是否使喚議會人員至其招待所打掃？或是開公務車接送洪妻？議會日前對於議員質詢並未正面答覆。

議員質詢 直播遭斷訊處理

金門縣議員周子傑、蔡水游六月十七日針對坊間流傳的影片，質疑洪允典使喚議會人員前往招待所打掃等情事，在議會直播中提出質詢，未料，該段影片竟無端「被消失」；不僅如此，周、蔡兩人隔天再度質詢此事，直播畫面也沒打開，一直到周子傑擔任主席，確認中控室直播啟動才繼續開會；蔡水游質問縣議會人員為何十七日質詢沒有直播？縣議會回應：「與縣政總質詢無關的部分，不會直播」。

議會員工疑開公務車接送洪妻

周子傑、蔡水游所指的影片內容，直擊縣議會四名員工疑似輪流到洪允典的違建招待所打掃、澆花，還有議會員工開公務車接送洪妻等情事，兩人質疑「根本是公器私用」，結果該影片上傳至臉書「靠北金門」不久，竟也被下架。

周子傑說，整件事情「真的太離譜了」，影片內容關乎議會同仁的形象，他基於追求事情真相、維護議會尊嚴，才和蔡水游聯手提出質詢，希望洪允典說清楚，若真有其事就出面負責，若是沒有應立刻澄清。

包含洪允典在內共十一名議員與議會秘書長王烜坤等人，日前前往中國廈門的「金門酒廠（廈門）貿易有限公司」考察；對於上述爆料指控，洪允典透過幕僚低調表示，人在廈門，不方便回應。

金門議長洪允典被指蓋違建招待所。（記者吳正庭攝）

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