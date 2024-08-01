中國帶給周邊國家壓力 柯文哲主張恢復美日台「明德專案」國安會議

民眾黨主席柯文哲昨日接待日本人權外交跨黨派議員聯盟。（民眾黨提供）

2024/08/01 11:53

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲昨日會見日本人權外交跨黨派議員聯盟，雙方針對外交國防政策、少子化問題交流。柯文哲在會中表示，中國的崛起確實帶給周邊國家些許壓力。美日台應恢復李登輝前總統時期建立的「明德專案」國安高層會議，表達嚇阻及溝通的重要性。

民眾黨今日發布新聞稿指出，柯文哲昨天與黨內立委黃珊珊、吳春城、國際事務顧問謝明珠、涉外事務總監周台竹共同接待日本「人權外交跨黨派議員聯盟」。雙方就外交國防政策、少子化問題、黃珊珊本月訪美行程、吳春城「壯世代計畫」分享看法。

請繼續往下閱讀...

柯文哲致詞時指出，台灣與日本因為地理位置、歷史文化及民主價值有著深刻的連結，也表現在雙方人民的好感度上。就最新的數據來看，台日雙方人民的互相滿意度皆高於6成。不論是311東日本大地震時台灣的即時援助，又或是在台灣疫情最嚴重時日本政府捐贈超過400萬劑的疫苗，都顯示了台日雙方共患難的精神，世界上大概沒有哪兩個國家，比台灣跟日本的關係還要緊密。

柯文哲說，前幾天舉辦的美日2+2峰會再次提到台海安全的重要性，他認為中國的崛起確實帶給周邊國家些許壓力。美、日、台應恢復李登輝前總統時期建立的「明德專案」國安高層會議，表達嚇阻及溝通的重要性。他強調，建構堅實的國防戰力才能確保國家的主權，但唯有透過溝通才能降低誤判及衝突發生的可能性。

黃珊珊提及，她上週除了走訪美國智庫外也見了許多政界人士，美國國會是跨黨派且堅定的支持台灣，雖然有傳聞若前總統若川普再次當選總統，將對於亞洲局勢的穩定會產生不可預期的風險，但她認為不論是由哪一位候選人當選美國總統，美國對台灣的態度都不會產生巨大的改變。

黃珊珊強調，她除了支持強化我國國防，也主張應該與中國友善溝通，當前加強國防自主能力就是對世界和平及繁榮做出最大的貢獻。

另，針對少子化及高齡化問題，柯文哲認為，除了低薪高房價導致年輕人不願意生小孩之外，也因為文化改變，新世代不再認為非要成立家庭不可。如果要改善勞動力不足，壯世代政策就至關重要。

吳春城補充，現在許多65歲以上壯世代身體都很健康，應該好好讓壯世代發揮勞動力、消費力，而不是用守舊的法規限制一大堆，如果他們想要繼續工作，政府不應該強迫他們退休，職場也不該對他們不友善。

面對日本訪團成員詢問民眾黨希望台灣成為怎麼樣的國家時，柯文哲說，他期盼台灣成為政府可信、司法公平、人民遵守法律、公務員服務人民的正常化國家。會後，柯文哲特別準備民眾黨5周年紀念啤酒，為台日友好乾杯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法