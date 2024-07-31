柯文哲稱京華城「圖利但不違法」謝立功：不清楚法律觀念、用字

民眾黨前秘書長謝立功（右）今日接受媒體人邱明玉（左）專訪。（翻攝POP Radio聯播網YT直播）

2024/07/31 13:39

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲日前捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，針對京華城案被外界質疑圖利廠商，柯文哲昨在網路節目時突脫口說出，「對啦圖利，哪個地方不合法？」對此，民眾黨前秘書長謝立功今（31）日表示，柯文哲恐怕是對法律的觀念與用字較不清楚，應趕快調整。

柯文哲昨日上節目指出，京華城案到現在為止，沒有查到金流、或是反咬是誰指示，加上從都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政。若京華城要辦的話，「你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來。」事後，民眾黨發言人吳怡萱澄清，柯是指在合法範圍協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利。

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對此，謝立功今日接受媒體人邱明玉訪問時表示，相信柯文哲看到鄭文燦、高虹安涉貪案件後，多少心裡會有一些壓力，柯有時候嘴巴快到，腦袋都來不及思考。政治人物隨性、不包裝是許多傳統政治人物所欠缺的，原本這個特質是柯的優點，但現在變成他的缺點。

謝立功認為，這個關頭有很多民眾黨支持者、小草，大家可能會覺得「我們支持的人怎麼會變成這樣？」柯說一個圖利，好像是覺得圖利不怎麼樣，這個話講的真的很不好。他也緩頰，柯文哲所講的圖利，可能是要圖所有市民之利，柯文哲會自己所他圖利，恐怕是對法律的觀念與用字較不清楚，應該要趕快調整。

謝立功也提醒，從政治層面來說，柯文哲應該講清楚京華城為何容積率特別高，就算是集體決策還是如何，都應該講清楚，提高容積率台北市民有何好處？否則在政治上會人設崩壞。

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