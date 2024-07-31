京華城案脫口說「圖利」 柯文哲：不要斷章取義

民眾黨主席柯文哲31日與黨籍立委黃珊珊等，針對我國成功加入IPAC（對中政策跨國議會聯盟）、京華城容積等重要時事議題說明。 （記者劉信德攝）

2024/07/31 17:03

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，針對京華城案被外界質疑圖利廠商，柯文哲昨在網路節目脫口說出，「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發各界抨擊。柯文哲今召開記者會回應，不要斷章取義取一段，最重要的是公務員有沒有依法行政、好好為老百姓辦事。

柯文哲表示，講話要看前後文，不要斷章取義取一段，最重要的是公務員有沒有依法行政、好好為老百姓辦事，「每天在講人家圖利幹什麼，我就覺得很奇怪。」他很生氣，整個媒體以前說柯文哲是中共同路人，現在是講柯文哲要去被關了，每天含沙射影，講了好幾個月，都查到了什麼東西？

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柯文哲認為，政治不應當是這樣，是就是不是就不是，他對這段時間媒體的做法感到非常的不滿意。他強調，京華城案則是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、三個專案小組，再加上這麼多都發局官員，到底是懷疑哪一個？

針對台北市議會工務委員會排定8月20日舉行京華城案專案小組第9次會議，將訪談前台北市副市長彭振聲，柯文哲回應，彭振聲去議會，該講什麼就誠實講，自己相信絕大多數的公務員都是依法行政，每天講人家圖利實在很奇怪。

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