為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

京華城案脫口說「圖利」 柯文哲：不要斷章取義

民眾黨主席柯文哲31日與黨籍立委黃珊珊等，針對我國成功加入IPAC（對中政策跨國議會聯盟）、京華城容積等重要時事議題說明。 （記者劉信德攝）

民眾黨主席柯文哲31日與黨籍立委黃珊珊等，針對我國成功加入IPAC（對中政策跨國議會聯盟）、京華城容積等重要時事議題說明。 （記者劉信德攝）

2024/07/31 17:03

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲捲入京華城、台智光、北士科三大案爭議，針對京華城案被外界質疑圖利廠商，柯文哲昨在網路節目脫口說出，「對啦圖利，哪個地方不合法？」引發各界抨擊。柯文哲今召開記者會回應，不要斷章取義取一段，最重要的是公務員有沒有依法行政、好好為老百姓辦事。

柯文哲表示，講話要看前後文，不要斷章取義取一段，最重要的是公務員有沒有依法行政、好好為老百姓辦事，「每天在講人家圖利幹什麼，我就覺得很奇怪。」他很生氣，整個媒體以前說柯文哲是中共同路人，現在是講柯文哲要去被關了，每天含沙射影，講了好幾個月，都查到了什麼東西？

柯文哲認為，政治不應當是這樣，是就是不是就不是，他對這段時間媒體的做法感到非常的不滿意。他強調，京華城案則是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、三個專案小組，再加上這麼多都發局官員，到底是懷疑哪一個？

針對台北市議會工務委員會排定8月20日舉行京華城案專案小組第9次會議，將訪談前台北市副市長彭振聲，柯文哲回應，彭振聲去議會，該講什麼就誠實講，自己相信絕大多數的公務員都是依法行政，每天講人家圖利實在很奇怪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲認京華城「圖利但不違法」 吳靜怡：在跟台灣司法界挑釁！
2024/07/31 11:06

柯文哲認京華城「圖利但不違法」 吳靜怡：在跟台灣司法界挑釁！
柯文哲反問京華城案「圖利但哪不合法」？ 王定宇指出2關鍵
2024/07/31 11:17

柯文哲反問京華城案「圖利但哪不合法」？ 王定宇指出2關鍵

G01千坪大作「佳昕.昕綻」寬住3房
柯文哲稱京華城「圖利但不違法」謝立功：不清楚法律觀念、用字
2024/07/31 13:39

柯文哲稱京華城「圖利但不違法」謝立功：不清楚法律觀念、用字
爆柯文哲顧問呂學海到處詐騙！洪申翰：收30萬元學費違法開課
2024/07/31 12:45

爆柯文哲顧問呂學海到處詐騙！洪申翰：收30萬元學費違法開課

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
談京華城案 柯脫口：對啦圖利！ 哪裡不合法？
2024/07/31 05:30

談京華城案 柯脫口：對啦圖利！ 哪裡不合法？
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播