罷免高虹安連署破千份 柯文哲點名吳思瑤、吳沛憶開嗆：誰怕誰

民眾黨主席柯文哲31日針對我國成功加入IPAC（對中政策跨國議會聯盟）、京華城容積等重要時事議題說明。 （記者劉信德攝）

2024/07/31 17:04

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，民間團體也在地方發起罷免行動，目前已收集第一階段連署書數量1005份。被問及是否會擔心高虹安被罷免，民眾黨主席柯文哲今日在記者會後直言，不要把罷免當成政治工具，「誰怕誰，首先就準備罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，我跟你講！」

高虹安被控於立委任內涉詐領助理加班費，台北地院日前依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物等罪，判高7年4月、褫奪公權4年。另外，高虹安的前助理、有台大「公衛文」稱號的王郁文雖不認罪，但她非公務員，不法所得僅466元，獲兩度減刑輕判2年、緩刑5年。

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針對王郁文先前出庭時稱，檢方在偵訊錄音錄影時有中斷，內容少了16分鐘，柯文哲表示，王郁文都敢在法庭上公開指責檢察官，稱檢察官跟她說「上面交代一定要起訴高虹安」 接著16分鐘的偵訊錄音不見，國民黨立委吳宗憲日前在立法院質詢時，司法院也說這有瑕疵；該檢察官當天在法庭上卻不敢講任何一句話，為什麼這個人現在是升官？全國老百姓在看。

柯文哲質疑，以後去法庭可以錄音帶就突然空白一段，「可以這樣幹，是不是？」今天司法院有沒有出來說明，為什麼那16分鐘不見。他強調，自己也不敢說貪污466元就不用判刑，但如果這是民進黨新的標準？那以後就全部比照辦理。

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