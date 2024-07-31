為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

罷免高虹安連署破千份 柯文哲點名吳思瑤、吳沛憶開嗆：誰怕誰

民眾黨主席柯文哲31日針對我國成功加入IPAC（對中政策跨國議會聯盟）、京華城容積等重要時事議題說明。 （記者劉信德攝）

民眾黨主席柯文哲31日針對我國成功加入IPAC（對中政策跨國議會聯盟）、京華城容積等重要時事議題說明。 （記者劉信德攝）

2024/07/31 17:04

〔記者林哲遠／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，民間團體也在地方發起罷免行動，目前已收集第一階段連署書數量1005份。被問及是否會擔心高虹安被罷免，民眾黨主席柯文哲今日在記者會後直言，不要把罷免當成政治工具，「誰怕誰，首先就準備罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，我跟你講！」

高虹安被控於立委任內涉詐領助理加班費，台北地院日前依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物等罪，判高7年4月、褫奪公權4年。另外，高虹安的前助理、有台大「公衛文」稱號的王郁文雖不認罪，但她非公務員，不法所得僅466元，獲兩度減刑輕判2年、緩刑5年。

針對王郁文先前出庭時稱，檢方在偵訊錄音錄影時有中斷，內容少了16分鐘，柯文哲表示，王郁文都敢在法庭上公開指責檢察官，稱檢察官跟她說「上面交代一定要起訴高虹安」 接著16分鐘的偵訊錄音不見，國民黨立委吳宗憲日前在立法院質詢時，司法院也說這有瑕疵；該檢察官當天在法庭上卻不敢講任何一句話，為什麼這個人現在是升官？全國老百姓在看。

柯文哲質疑，以後去法庭可以錄音帶就突然空白一段，「可以這樣幹，是不是？」今天司法院有沒有出來說明，為什麼那16分鐘不見。他強調，自己也不敢說貪污466元就不用判刑，但如果這是民進黨新的標準？那以後就全部比照辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
柯文哲稱要接濟高虹安過日子 張進逸：看不懂他的邏輯！
2024/07/30 18:58

柯文哲稱要接濟高虹安過日子 張進逸：看不懂他的邏輯！
自由爆新聞》柯文哲「脫口圖利」網狂問這句！數據驚洩「台北人信柯崩盤」
2024/07/30 21:01

自由爆新聞》柯文哲「脫口圖利」網狂問這句！數據驚洩「台北人信柯崩盤」

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
高虹安判刑柯文哲喊助理費應制度化 吳靜怡：為了選舉包庇貪污
2024/07/27 10:43

高虹安判刑柯文哲喊助理費應制度化 吳靜怡：為了選舉包庇貪污
揭高虹安選新竹市長內幕 吳靜怡：柯文哲為自己選總統鋪路
2024/07/30 14:30

揭高虹安選新竹市長內幕 吳靜怡：柯文哲為自己選總統鋪路

金曲歌后秀蘭瑪雅的嫩白秘技
柯文哲稱「要接濟高虹安」 卓冠廷曬高逾千萬存款：需要嗎？
2024/07/31 14:29

柯文哲稱「要接濟高虹安」 卓冠廷曬高逾千萬存款：需要嗎？
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播