凱米災損救助「一站式雙軌服務」啟動 黃偉哲：從速從簡

南市政府「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，今日啟動運作服務。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/31 17:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助民眾因「0824」凱米颱風受損復原申請救助，台南市府設置聯合服務中心，今（31日）啟動「一站式雙軌服務」。市長黃偉哲表示「從簡、從速」，協助民眾儘速重建家園。

南市政府在永華市政大樓設置「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，昨日布署進駐各相關局處人員，今日啟動臨櫃櫃台服務，提供專線電話「06-3901551」及1999諮詢，受理包括「淹水救助」、「農產業救助」、「災損租稅減免」及「中小企業災害復舊貸款」等服務，「一站收件、全程服務」。

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研考會表示，一站式整合服務平台亦建置「凱米颱風救助申請」線上申辦服務，線上傳照片即可申辦，免去提供實體照片困擾，使房屋淹水及汽機車泡水申請慰助更快速，申請民眾只需上網填寫相關申請資訊，完成線上簽名並拍照上傳應備文件即可完成申辦，系統受理後將依民眾所填會員聯繫資料寄發通知，或可自行於「進度查詢」查閱案件狀況。

黃偉哲表示，在各受災區公所及市政府同時提供淹水救助申請及諮詢服務，研考會亦建置線上申辦服務，提供更快速便民的申請管道，市府團隊已準備好全方位服務，協助受災民眾早日重建復原，順利度過難關、回復正常生活。

研考會主委蒙志成表示，為擴大因應民眾的需求，市府積極提供電話、臨櫃及網路等多元災後補助申請管道，「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，由社會局、農業局、經發局、財稅局等局處進駐，提供受災家戶協助、租稅減免、農畜產業救助，並開放線上申辦淹水救助等服務，加速救助申請及審查流程，協助民眾早日領取核撥款項，民眾可多加利用。

南市府提供電話、臨櫃及網路等多元災後補助申請管道。（南市研考會提供）

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