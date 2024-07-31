為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

凱米災損救助「一站式雙軌服務」啟動 黃偉哲：從速從簡

南市政府「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，今日啟動運作服務。（記者洪瑞琴攝）

南市政府「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，今日啟動運作服務。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/31 17:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助民眾因「0824」凱米颱風受損復原申請救助，台南市府設置聯合服務中心，今（31日）啟動「一站式雙軌服務」。市長黃偉哲表示「從簡、從速」，協助民眾儘速重建家園。

南市政府在永華市政大樓設置「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，昨日布署進駐各相關局處人員，今日啟動臨櫃櫃台服務，提供專線電話「06-3901551」及1999諮詢，受理包括「淹水救助」、「農產業救助」、「災損租稅減免」及「中小企業災害復舊貸款」等服務，「一站收件、全程服務」。

研考會表示，一站式整合服務平台亦建置「凱米颱風救助申請」線上申辦服務，線上傳照片即可申辦，免去提供實體照片困擾，使房屋淹水及汽機車泡水申請慰助更快速，申請民眾只需上網填寫相關申請資訊，完成線上簽名並拍照上傳應備文件即可完成申辦，系統受理後將依民眾所填會員聯繫資料寄發通知，或可自行於「進度查詢」查閱案件狀況。

黃偉哲表示，在各受災區公所及市政府同時提供淹水救助申請及諮詢服務，研考會亦建置線上申辦服務，提供更快速便民的申請管道，市府團隊已準備好全方位服務，協助受災民眾早日重建復原，順利度過難關、回復正常生活。

研考會主委蒙志成表示，為擴大因應民眾的需求，市府積極提供電話、臨櫃及網路等多元災後補助申請管道，「凱米颱風淹水救助聯合服務中心」，由社會局、農業局、經發局、財稅局等局處進駐，提供受災家戶協助、租稅減免、農畜產業救助，並開放線上申辦淹水救助等服務，加速救助申請及審查流程，協助民眾早日領取核撥款項，民眾可多加利用。

南市府提供電話、臨櫃及網路等多元災後補助申請管道。（南市研考會提供）

南市府提供電話、臨櫃及網路等多元災後補助申請管道。（南市研考會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米來襲一級開設 桃園八德分局長王鉉仁帶幹部餐敘還比讚挨轟
2024/07/31 17:21

凱米來襲一級開設 桃園八德分局長王鉉仁帶幹部餐敘還比讚挨轟
彰化芳苑沿海蚵田災情嚴重 漁業署：納入災損救助區域
2024/07/29 19:22

彰化芳苑沿海蚵田災情嚴重 漁業署：納入災損救助區域

天逸集團實力備受肯定 獨獲＂最佳跨境金融領軍企業＂大獎
慘不忍睹！高雄大樹舊鐵橋濕地滅頂變「沙洲」 美景不見了
2024/07/31 07:13

慘不忍睹！高雄大樹舊鐵橋濕地滅頂變「沙洲」 美景不見了
凱米清掉258.41萬立方米泥砂 創曾文水庫逾50年來最大排砂量
2024/07/31 16:16

凱米清掉258.41萬立方米泥砂 創曾文水庫逾50年來最大排砂量

學生研究能量大爆發！這所學校榮獲研究計畫件數 私綜大第一
台南市凱米泡水車慰助申請 即起書面、線上同步受理
2024/07/31 16:21

台南市凱米泡水車慰助申請 即起書面、線上同步受理
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播