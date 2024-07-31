快艇越界翻覆案善後或成兩岸新協商模式？ 國台辦這樣說

國台辦發言人陳斌華30日針對翻船案協商做出回應。（翻攝直播）

2024/07/31 00:07

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國快艇越界金門海域翻覆案善後協商於週二（30日）圓滿落幕。這次兩岸針對此事的協商是「當事人對當事人」，這種方式是否能成為未來兩岸協商的新模式？中國國台辦同日做出回應。

兩岸在翻船案協商30日取得共識，將2名船員遺體和船隻送回中國，傳我方將給罹難者家屬每人150萬人民幣（約新台幣680萬）的撫慰金。針對撫慰金額，陸委會主委邱垂正沒有證實具體數字，但強調給罹難者家屬的慰問金，純粹是「人道關懷」，不是公務預算支出。

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針對陸委會副主委梁文傑表示這次協商是「當事人對當事人」，國台辦發言人陳斌華30日晚間被問到這是否會成為兩岸未來進行協商的新模式？陳斌華回應稱，晉江市紅十字會工作人員週二陪同家屬再次到金門處理翻船案協商，這是受家屬所託，與兩岸協商談判無關。

陳斌華表示，兩岸協商機制停擺的原因「眾所周知」，「只有回到『九二共識』政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復」。另外，針對目前仍被中方扣留的澎湖漁船「大進滿88號」及金門胡姓釣客何時能夠返台？陳斌華稱有關部門正在處理，會依法依規予以處置。

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