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無人因中國施壓缺席IPAC 訪台議員：北京無權干涉

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）國際記者會，歐洲議會對中國關係代表團前團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）（右起）、歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）、日本眾議員中谷元。（記者陳逸寬攝）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）國際記者會，歐洲議會對中國關係代表團前團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）（右起）、歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）、日本眾議員中谷元。（記者陳逸寬攝）

2024/07/30 18:29

〔記者方瑋立／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會今（30）首度在台舉行，針對多國議員傳在出席前遭中國外交官干預施壓，日本眾議員中谷元、歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）、包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）口徑一致表示，中國無權決定外國議員參與台灣事務及旅行自由。包瑞翰也強調，沒有任何成員因此缺席。

針對媒體提問「中國施壓各國議員是否與IPAC首度在台舉辦峰會有關」，歐洲議會斯洛伐克籍議員萊克斯曼表示，本身所屬政黨黨主席就有被中國大使聯絡試圖干預，但最終雙方並沒有任何接觸。

萊克斯曼指出，與台灣合作攸關保護本國的人權、安全及繁榮，而這正是各國議員的職責，絕不容中國脅迫施壓。她說，她出生於共產政府時期，中國這般行為與當時自己親人因出國旅行、批評共產黨或支持人權就遭拷問、威赫如出一轍。

日本眾議員中谷元則表示，北京無權決定外國議員參與台灣事務，這些成員都是民主選舉產生的議會成員，可以自由選擇旅行目的地，若縱容這種行徑，豈不等於將民選議員的權利奉送給中國。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard BÜTIKOFER）也以簡單一句話強調，「沒有任何IPAC成員因中國施壓而缺席」。

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