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喊話國人團結一致 賴清德：台灣主體就是這塊土地跟2350萬人

總統賴清德今接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示，無論被稱為「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，主體都是這塊土地及2350萬人，我們更要團結一致。（圖由總統府提供）

總統賴清德今接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示，無論被稱為「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，主體都是這塊土地及2350萬人，我們更要團結一致。（圖由總統府提供）

2024/07/30 16:53

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德日前提出以建立台灣主體性的國家認同為目標，他今接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示，台灣最大挑戰來自中國不放棄武力併吞，但台灣的民主自由贏得國際社會一致肯定、經濟發展也持續成長，無論被稱為「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，主體都是這塊土地及2350萬人，我們更要團結一致。

賴清德表示，感謝「北美洲舜裔篤親總公所」成立13年來，在北美洲僑界凝聚僑胞朋友的力量，團結服務宗親，推動國民外交，促進台美交流。就如同大家團結合作，我們要讓國家更強大，也需要海內外團結一致，共同提升國家的能見度和競爭力。他認為，僑胞代表們都是國家力量的延伸，也是國家的外交大使、是國家非常重要的力量。

賴清德指出，台灣目前處境雖然困難，但德不孤必有鄰，我們其實得到民主國家相當大的支持，友邦或其他國家不論稱呼我們為「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，主體都是指這塊3萬6000平方公里的土地及2350萬人，這就是國際上大家看到的我們，因此我們更要團結一致。

賴清德表示，主計總處預估今年國內經濟成長率將達3.94%，應該會是亞洲四小龍第1名，因此行政院已宣布明年起為公務人員加薪3%，希望帶動私人企業跟著加薪，全體國人共享經濟果實。政府也有責任照顧弱勢民眾，2025年中央政府總預算編列的各項次預算裡，社會福利占比最大，代表政府有照顧弱勢的決心。

賴清德指出，台灣最大的挑戰來自中國不放棄武力併吞，但是台灣人民會團結一致，政府也會落實「和平四大支柱行動方案」，確保台灣的安全及台海和平穩定，我們會秉持前總統蔡英文的國防自主、對外軍事採購來強化我們的國防力量，同時推動產業升級、強化經濟韌性，並與民主國家肩並肩，共同發揮威懾力量。

賴清德強調，台灣人民熱愛和平也與人為善，每當中國或周邊國家發生天災地變，台灣民眾都會慷慨捐助大筆善款，所以只要對等、尊嚴，台灣也很願意跟中國交流合作，達到和平、穩定、互惠、互利及和平共榮的目標。他說，不管國內或國外，台灣都面臨很多的挑戰，除了政府必須扛起責任，團結人民共同面對，也非常需要海外僑領的持續支持。

總統賴清德今接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示，無論被稱為「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，主體都是這塊土地及2350萬人，我們更要團結一致。（圖由總統府提供）

總統賴清德今接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示，無論被稱為「中華民國」、「台灣」或「中華民國台灣」，主體都是這塊土地及2350萬人，我們更要團結一致。（圖由總統府提供）

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