藍委嗆普發6千是選舉買票 吳思瑤打臉：國民黨曾加碼喊發1萬

吳思瑤今指出，當年（2023年）稅收超徵時國民黨團競相加碼，喊價最低是每人普發1萬元，「集體失憶嗎？」（資料照）

2024/07/30 14:15

〔記者陳政宇／台北報導〕審計部公布去年度中央政府總決算審核報告，國民黨立委則質疑，政府未來5年入不敷出，過去普發6000元現金根本是「選舉買票」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（30）日反批，當年（2023年）稅收超徵時國民黨團競相加碼，喊價最低是每人普發1萬元，無具體貢獻卻慷國家之慨、掠人之美。

根據審計部報告，去年度歲入歲出賸餘2796億餘元，債務還本1260億元；另中央政府公共債務6兆5133億餘元，約占GDP的27.66%。審計部表示，政府推動財政健全方案以來，財政收支結構已逐步改善，去年度債務還本除依預算執行1110億元外，另增加還本150億元。

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對此，吳思瑤接受本報訪問說明，民進黨執政後拚經濟有成，反映在預算編列數上，數字會說話，幾年來足以證明，預算數達史上新高，不只能夠投入更多實質建設，也擴大各項福利政策，更因為稅收超徵而做到史上第一次全民普發現金。

吳思瑤說，我國還債能力大增，不只政府債務佔GDP比重僅佔26%為2010年來最低外，IMF國際評比台灣債務佔比更優於美、日、中、韓等主要國家。

吳思瑤批評，國民黨立委無視這些具體事實，一再以錯誤訊息來蔑視、誤導政府財政品質明顯優於國民黨執政時期的具體事實，「比不過就只剩抹黑扭曲這招了嗎？」

吳思瑤並強調，普發現金是政府行有餘力，將經濟發展紅利分享於人民，不是政策買票、更與選舉無涉。國民黨集體失憶嗎？當年稅收超徵時國民黨團競相加碼，喊價最低是每人普發1萬元，無具體貢獻卻慷國家之慨，掠人之美的正是國民黨。

立法院國民黨團去年提出「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，主張發放現金每人1萬元於全民。（圖由林楚茵辦公室提供）

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