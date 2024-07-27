高虹安停職禁領薪水 王定宇：立委比照才是「真國會改革」

王定宇呼籲，「真國會改革」應該是節制自己的權力，若立委一審貪污判決有罪，也應比照民選首長停職、不得支薪。（資料照）

2024/07/27 11:52

〔記者陳政宇／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪遭判刑停職，內政部昨發函通知新竹市政府，高於停職期間不發薪給。對此，民進黨立委王定宇今（27）日直言，貪污犯停職不該領任何薪資，「真國會改革」應該是節制自己的權力，若立委一審貪污判決有罪，也應比照首長停職、不得支薪。

高虹安被控於立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地方法院昨依貪污治罪條例判處7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。內政部今表示，考量高虹安是涉貪污治罪條例案件，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治之決心，因此決定不核給半數俸額，並已於昨日發函通知新竹市政府。

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國民黨立委顏寬恒則因沙鹿豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，台中地院昨依貪污、偽造文書2罪判他8年4月徒刑。內政部說明，顏所犯案件非屬賄選等罪，無適用公職人員選舉罷免法停職規定，但未來若判決確定後且褫奪公權，將註銷其立委名籍。

對此，王定宇今受訪表示，地方首長一審有罪就應依法停職，而半薪的相關規範是必須不足以負擔生活所需，但高虹安沒有生活困苦的情形，故內政部依法裁定不能領半薪。

王定宇說，至於國會改革，藍白陣營的修法版本都是讓立委權力越來越大，不受節制、不受約束，這不叫改革、這是濫權。「真國會改革」應該是權力的節制，若有立委因貪污一審被判有罪，應比照民選首長停職，更應該要停薪。

王定宇指出，若立委一審後又不斷訴訟往來，可能一個任期做完了，還沒有受到任何處罰，這樣不好。因此，他會建議民進黨團研議修法，至於藍白是否支持就後續再看。

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