顏寬恒夫妻、胞弟與共犯共5人 被控告罪名與判刑看這裡

顏寬恒（圖中）判刑7年10月與6月（可易科罰金），其妻陳麗凌（右二）判決無罪，澤序空間設計公司女負責人張于廷（圖右）判刑6月，可易科罰金。（記者張瑞楨攝）

2024/07/26 10:34

相關新聞：國民黨立委顏寬恒被控貪污、偽造文書等3案 一審判刑合計8年4月

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於去年（2023年）4月，依貪污、偽造文書罪、竊佔國有地等三項罪名，起訴國民黨立委顏寬恒夫妻等5人，台中地方法院於今天（26日）宣判，這5人的起訴內容，台中地院審理時的態度，以及一審判決摘要如下，以下皆可上訴。

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顏寬恒：被控三項罪名，皆不認罪。

檢方指控沙鹿莊園豪宅竊佔國有地，判決無罪；莊園豪宅透過苑裡營造公司負責人林進福，假買賣給澤序空間設計公司女負責人張于廷，被控使公務員登載不實罪（偽造文書），判刑6月，可易科罰金約18萬元；被控詐領助理費，用於支付瑪莎拉蒂等私家車的尾款，利用職務機會詐取財物罪，判刑7年10月，犯罪所得108萬餘元沒收，褫奪公權3年。

顏寬恒之妻陳麗凌：不認罪。

與顏寬恒假買賣豪宅，使公務員登載不實罪（偽造文書），判決無罪。

顏寬恒胞弟陳仁賢：認罪，聲明從輕量刑。

被控位於台中市南屯區的招待所（俗稱817招待所）竊佔國有地，被控刑法竊佔罪，判刑6月，可易科罰金。

苑裡營造公司負責人林進福（兼任顏寬恒公費助理）：不認罪。

被控協助顏寬恒夫妻假買賣豪宅，觸犯使公務員登載不實罪（偽造文書），判刑6月，可易科罰金。

被控當顏寬恒的人頭助理，協助顏寬恒貪污詐領助理費，利用職務機會詐取財物罪，判刑7年8月，褫奪公權2年，犯罪所得108萬餘元沒收。

澤序空間設計公司女負責人張于廷：不認罪。

被控顏寬恒夫妻假買賣豪宅一案中，當買下豪宅的人頭，使公務員登載不實罪（偽造文書），判刑4月，可易科罰金約12萬元。

針對顏家位於南屯的817招待所竊占國有地，顏寬恒胞弟陳仁賢認罪，台中地院輕判徒刑6月，可易科罰金約18萬元。（資料照）

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