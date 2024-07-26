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首頁　>　政治

顏寬恒貪污等罪判刑8年4月 民進黨團：尊重司法、別政治操作

吳思瑤強調，民進黨團的一貫立場是尊重司法，呼籲不要有任何政治操作，每個人面對司法都要謙虛。（資料照）

吳思瑤強調，民進黨團的一貫立場是尊重司法，呼籲不要有任何政治操作，每個人面對司法都要謙虛。（資料照）

2024/07/26 11:27

相關新聞：國民黨立委顏寬恒被控貪污、偽造文書等3案 一審判刑合計8年4月

〔記者陳政宇／台北報導〕台中地方法院今（26）日宣判，國民黨立委顏寬恒貪污罪判7年10月、偽造文書罪判刑6月得易科罰金、竊占國土無罪。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團的一貫立場是尊重司法，呼籲不要有任何政治操作，每個人面對司法都要謙虛。

台中地檢署於去年（2023年）4月，依貪污、偽造文書、侵占國有地等三項罪名，起訴國民黨立委顏寬恒夫妻等4人。台中地院歷經1年餘審理，今天宣判，顏寬恒上述三項罪名，貪污罪判決7年10月，褫奪公權3年，108萬餘元犯罪所得沒收，假買賣豪宅的使公務員登載不實罪判刑6月，可易科罰金，竊占國有地無罪，合計8年4月，全案可上訴。

吳思瑤今受訪表示，民進黨團立場都非常一貫，所有司法案件就讓司法回歸司法，不要有任何政治力做過多操作。

吳思瑤說，顏寬恒今天上午已被判有期徒刑，民進黨團尊重司法，也不會有過多政治操作，這是黨團一貫的立場，對於所有從政者面對司法偵辦，也都是勿枉勿縱。

吳思瑤也呼籲，每個人都有權利捍衛清白，但面對司法都要謙虛，要停止對於司法各種政治力介入，她不會有太多批判，尊重司法的判決。

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