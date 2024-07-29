出席台日交流高峰會晚宴 黃偉哲：為台灣國際城市外交發聲

台南市長黃偉哲出席台日交流高峰會晚宴，見證臺南400意義與歷史性時刻。 （台南市政府提供）

2024/07/29 22:50

〔記者王姝琇／台南報導〕第10屆台日交流高峰會在福爾摩沙遊艇酒店盛大登場，台南市長黃偉哲、議長邱莉莉晚間為高峰會晚宴活動揭開序幕，見證臺南400意義與歷史性時刻。

黃偉哲指出，今年是臺南400，相當榮幸能夠舉辦台日交流高峰會，而今年來訪的議員人數更是創新高，此外，台日之間長年以來透過互訪、震災與疫情相互扶持，已累積出深厚情誼，對於未來台日雙方之間的交流，相信一定能持續開展更加多元面向與領域，並藉著今日難得的機會來向日本友人們致上最深的謝意與敬意，感謝日本長期以來對台灣的關懷力挺。

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黃偉哲強調，希望此次來訪的日本議員皆能盡情體驗台南古都人情味及科技感，感受臺南400歷史兼具傳統與創新的力量，他也衷心期盼接下來的日子裡，台灣與日本的友誼能持續升溫，往後不僅是官方交流，市府也會努力推動台日年輕學子們的學習互訪機會，讓台日情誼能向下扎根到年輕世代，促使雙方友誼長存且相互扶持。

邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會及議員進行交流的重要平台，繼第4屆台日交流高峰會在高雄舉辦後，第10屆高峰會是第2次在台舉辦，能為台灣城市外交盡一份心力備感榮幸。

此外，台日交流高峰會每屆皆以舉辦城市之名發表宣言，而這次「台南宣言」正式宣布，並以「台灣需要日本，日本需要台灣」、「民主、和平、繁榮、永續及互助一直是台灣和日本的共同價值」等語，用台日兩國地方議會的視角來向中央政府倡議，並以共同維護東亞安定，及讓台灣能在國際舞台上發聲而努力。

台南市長黃偉哲出席台日交流高峰會晚宴，見證臺南400意義與歷史性時刻。 （台南市政府提供）

台南市長黃偉哲出席台日交流高峰會晚宴，見證臺南400意義與歷史性時刻。 （台南市政府提供）

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