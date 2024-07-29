台日交流高峰會登場 3巡禮路線+28攤特產展區行銷台南

接待日方的會場中布置台南特產蘭花，還在花瓣上噴畫出台、日國旗。（記者王姝琇攝）

2024/07/29 17:08

〔記者王姝琇／台南報導〕第10屆台日交流高峰會今、明2天在台南市登場，日方議員昨夜陸續抵達，台南此次高峰會創下在台舉辦日方參加人數最多436人紀錄。台南府會合作規劃3條「台南巡禮」路線接待日方，並設置在地特產展區，以台南特色花卉布置，市長黃偉哲說，要讓日本朋友愛上台南，每個人回去之後，都成為台南的宣傳大使。

黃偉哲表示，以台南人的熱情高規格禮賓，希望日後能吸引更多日本觀光客、企業投資及採購，為台南的農特產品、文創商品拓展更多國際行銷機會。為了行銷台南，市府特別提供觀光景點宣傳手冊、農特產品簡介等日文版資料；希望每位日本友人都能擁有美好的台南體驗，「要讓日本朋友愛上台南，每個人回去之後，都成為台南的宣傳大使。」

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此次台日交流高峰會，台南府會合作，卯足全力用心籌備，規劃文化生態、古都巡禮、企業參訪3條「台南巡禮」路線接待日方，也設置28攤「台南在地特產展區」現場展售黑豆茶、蘆薈吸凍、地瓜脆片、紅柚茶醬 、芒果乾、鳳梨乾等等農漁產品，商品皆有拓展外銷市場的潛力，現場並以台南特色花卉布置，「就是要台南、就是要國際行銷。」

黃偉哲進一步指出，適逢《臺南400》系列活動遍地開花展開，此次高峰會別具意義。400年前台南初登世界舞台，400年後藉由高峰會台南繼續在國際舞台上發光。台南和日本之間有深刻的歷史淵源，林百貨、烏山頭水庫、水道博物館等景點皆與日本有關。

黃偉哲說，此次台日交流高峰會，日方成員包含3位眾議員、20都道府縣議會、27市町村議會、3個地方市府、18個民間友台團體。成員中有7成是第1次來到台南。希望他們能在先人的貢獻與足跡中獲得感動，將台南之美介紹給更多日本友人。

台南府會合作規劃文化生態、古都巡禮、企業參訪3條「台南巡禮」路線接待日方。（圖由台南市政府提供）

會場設置28攤「台南在地特產展區」讓日方人員更認識台南。（記者王姝琇攝）

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