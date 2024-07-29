颱風加大潮嚴重致災 黃偉哲：不需氾濫的政治口水傷害民眾

颱風凱米遇上年度大潮為南部帶來豪雨致災，市長黃偉哲多次前往勘災，強調將會持續推動都市總合治水，打造韌性城。（台南市政府提供）

2024/07/29 19:55

〔記者王姝琇／台南報導〕凱米颱風遇上年度大潮為南部帶來驚人雨量。台南市長黃偉哲表示，全球氣候環境變化越趨劇烈，前瞻計畫水環境建設無法徹底杜絕積淹水，但能夠打造韌性體質，將持續推動都市總合治水；也呼籲南部傾力救災的同時，不需要氾濫的政治口水繼續傷害民眾。

黃偉哲強調，除平時要求重點疏濬區域清淤作業，上任以來完成12座抽水站、7座滯洪池，目前台南總計64座抽水站、60座滯洪池、492台大型移動式抽水機、477台抽水機等防汛設備，蓄洪、抽水、排水盡可能全面到位，期在汛期中發揮最大功用，減緩易積淹水地區水患災害。

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水利局表示，本次颱風防汛設備都發揮成效，降低積淹水程度；同時積極辦理出流管制打造海綿城市；三爺溪流經整治完成後，過去遇豪大雨就易淹水的崑山科大及中華醫大，近年已無再淹水。另統計，本次凱米對比當年莫拉克颱風侵襲程度，台南淹水面積減少、淹水深度降低、退水速度變快，足見長年推動的都市總合治水已有顯著成效。

黃偉哲也不禁感嘆，當南部人傾全力救災，確有少數政治人物見縫插針、嘲弄正抵抗風雨無情的災區，深盼清理災後家園時，從政者都要能有同理心，不需要氾濫的政治口水繼續傷害民眾。

他舉例，相較台北市面積270平方公里，台南市面積2200平方公里，是台北8.5倍大，而治水預算卻沒有8.5倍多。雙北地區在這幾10年耗資超過上千億經費，加上員山子分洪道，才有如淡水河200年超高防洪頻率，台南卻須逐年申請加上年度預算有限經費處理非常多水系，台北200年的防洪頻率，南部頂多只有50年。

凱米颱風台南大部分地區在雨停20分鐘內退水，後壁、鹽水地區的大範圍淹水，是來自八掌溪集水區嘉義奮起湖，雨量高達1824毫米，導致堤防溢堤漫淹。反觀台北有高防洪頻率，信義區本月上旬午後雷陣雨，最大時雨量103毫米就導致大淹水，松山機場部分航班也受到延誤。

水利局長邱忠川表示，此次降雨遠遠超過防洪標準，24至27日啟動62座抽水站啟動抽水約4600萬噸；啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池，並提前啟用北安商60滯洪池及停20抽水站前池。各區分洪道也發揮功效加速排水。針對未竟完善部分，將積極與中央爭取防洪建設經費，新建水利設施並重整區域排水體系及堤防整治。

颱風凱米遇上年度大潮為南部帶來豪雨致災，市長黃偉哲勘災聆聽市民心聲。（台南市政府提供）

水利局強調本次颱風防汛設備都發揮成效，大大降低積淹水程度。（台南市政府提供）

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