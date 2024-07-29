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為台日交流高峰會錄影致詞 賴清德：盼繼續集結友好力量

總統賴清德今天以錄影方式為「第十屆台日交流高峰會in台南」致詞。（記者王姝琇攝）

總統賴清德今天以錄影方式為「第十屆台日交流高峰會in台南」致詞。（記者王姝琇攝）

2024/07/29 18:39

〔記者王姝琇／台南報導〕總統賴清德今天以錄影方式為「第10屆台日交流高峰會in台南」致詞，期盼在大家的支持下，繼續集結台日友好力量，創造雙贏發展。台灣將持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻，未來也會跟民主國家攜手合作，促進全球的民主、和平與繁榮。

第10屆台日交流高峰會今日在台南舉辦開幕，會中播放賴清德總統致詞影片，向所有出席貴賓表示誠摯的歡迎，並提到上週台灣受到颱風凱米的衝擊，也藉此機會感謝日本各界對台灣的關心。

賴清德說，台日交流高峰會於2015年首次在日本金澤市開辦，當時時任台南市長，而這些年來也曾以行政院長、副總統等身分共襄盛舉，今年邁入第10年的里程碑，在臺南400的歷史時刻首度來到台南舉辦。

賴清德接著說，今年有400多位日本貴賓，創下在台舉辦新紀錄，台灣在地參與人數也創新高，展現出台日雙方的重視，彼此連結也越來越深。其中有7成日本貴賓是第1次來到台南，相信各位一定會愛上台南、愛上台灣。

賴清德致詞也提到，去年台日交流高峰會在台南市的姊妹市仙台市通過「仙台宣言」，支持台灣的國際參與。此次在台南登場，我們也有同樣的期待，希望台灣在各位的支持之下，持續在國際舞台上發聲，為世界做出更多貢獻。

未來，台灣會跟民主國家攜手合作，促進全球的民主、和平、繁榮。相信在各位貴賓的支持之下，「台日交流高峰會」能夠繼續集結台日友好的力量，創造雙邊的雙贏發展。台灣好，日本好，世界一定會更好。我們一起努力，讓台日友好繼續寫下新的篇章。

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