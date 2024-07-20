台日交流高峰會 日443人參加破紀錄

台日交流高峰會在台南舉辦，福爾摩沙遊艇酒店特別準備國宴菜色來款待訪賓，並在記者會場展示。（記者蔡文居攝）

2024/07/20 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕第十屆台日交流高峰會七月廿九日至卅日將在台南盛大舉行，來自台日雙方議會、民間團體代表約七百人齊聚一堂，為台日友好發展進行開拓性的交流互動。其中，日方包括三位眾議員及各地方議會、友台團體等代表四四三人參加，創下在台舉辦的新紀錄。

包括市長黃偉哲、議長邱莉莉、副議長林志展、跨黨派議員、南市台日文化友好交流基金會董事長李退之等人，昨天為第十屆台日交流高峰會宣傳。

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邱莉莉表示，台日交流高峰會向來是台日地方議會交流的重要平台，繼先前在高雄舉辦後，第十屆高峰會是第二次在台灣舉辦。

台日交流高峰會每屆皆以舉辦城市之名發表宣言，這次台南宣言將以台日兩國地方議會的角度向中央政府倡議，並以共同維護東亞安定，以及讓台灣能在國際舞台上發聲而努力。

這次高峰會參加的日本友人，包括三位眾議員、廿個都道府縣議會、廿七個市町村議會、三個地方市府及十八個友台團體共四三三人。

我國則有十五個縣市議會，正副議長及議員一三八名及七個社團廿人參加台日交流高峰會。

黃偉哲表示，高峰會不僅是台日政策交流與共識的媒介，更是深化雙方之間友好情誼與互動的橋梁，期盼透過會議的舉辦，彼此激盪出更多合作契機與未來展望。

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