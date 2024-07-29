擁抱涉貪者不祭黨紀處分 綠委批朱立倫為權賠上全黨形象

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2024/07/29 17:05

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨籍新竹縣長楊文科、國民黨立委顏寬恒近日分別被起訴、判刑，國民黨卻未祭出黨紀處分。對於國民黨主席朱立倫今（29）日強調「標準一致」。民進黨立委賴瑞隆批評，朱就是在鞏固權力，擁抱地方派系和有權人士，不敢得罪地方有勢力的人，放棄黨紀和原則，把整個黨的形象賠上去，台灣人民都看在眼裡。

賴瑞隆表示，過去以來國民黨歷任黨主席的原則，一項都是羈押就停權、一審有罪就開除黨籍，馬英九、江啓臣都是如此，朱卻更動原則；黨員若有犯貪污罪，得由中央考紀會先行停止黨權，可以做、也可以不做，顯然朱立倫是為了鞏固自己權力，不敢得罪地方有勢力的人，和他們一起「上車」，支持他們上訴。

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他指出，朱立倫第一時間用整個黨的形象替涉貪黨員背書，和過去國民黨作法不太一樣，馬英九時代還會愛惜羽毛、疼惜臉皮、知道羞恥，犯錯趕快止血，朱連演都不演，為鞏固自己權力，把黨紀、原則，甚至把政黨形象全部賠上去。

賴瑞隆也舉例，國民黨立委傅崐萁過去都已被判刑，朱立倫還開大門讓他回到黨內，甚至出任立院黨團總召，顯然為了收攏地方勢力、鞏固黨主席權力，可以和地方派系妥協，對於顏家也不去得罪，反而去討好他們。從朱和國民黨考紀會主委的反應來看，顯然他們打算輕輕放過，護短並綁在一起，全台灣人民都在看。

他說，最近藍、綠、白有很多案件發生，但民進黨的態度很清楚，只要涉及羈押就是停權，一審有罪就開除黨籍，任何人都不例外，這是大是大非的原則，民進黨必須站在「清廉、勤政、愛鄉土」的立場，才對得起台灣人民的支持。

賴瑞隆表示，反觀國民黨這段時間的表現，確實讓台灣人民失望，不但沒有高標準，同時還不斷質疑司法，甚至和涉犯貪污罪的人綁在一起，不管是顏寬恒或新竹市長高虹安，且不斷挑戰司法，隱涉政治力介入，這都是藍、白自甘墮落，也是他們民調不斷下滑的重要原因。

他強調，若朱立倫和民眾黨主席柯文哲所帶領的藍、白持續走這樣的路線，只會讓更多台灣人民看得更清楚，藍白在面對貪污案件，選擇不是拒絕、而是擁抱，和涉貪者站在一起，第一時間做這樣的選擇，台灣人們都看在眼裡，相信未來人民會給出最嚴厲的審判。

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