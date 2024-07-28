白委稱高虹安停職違憲 內政部：增進公共利益所必要、無牴觸憲法

內政部民政司表示，雖高宏安判決尚未確定，不過已影響國家及人民對她的信任，因此停職是增進公共利益所必要，與憲法並無牴觸。（記者李文馨攝）

2024/07/28 20:26

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪一審遭判刑停職，民眾黨立委張啓楷今（28）日抨擊，高並非於新竹市長任內涉嫌貪污，內政部停止其職務已明顯違憲。對此，內政部民政司表示，雖其判決尚未確定，不過已影響國家及人民對她的信任，因此停職是增進公共利益所必要，與憲法並無牴觸。

高虹安被控於立委任內詐領助理費新台幣46萬餘元，台北地方法院一審依「貪污治罪條例」判處7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。內政部也發佈停職公文，並宣佈高於停職期間不發給半薪。

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張啓楷今於嘉義場的民眾黨國家治理學院國政班指出，高虹安被停職是「竹篙湊菜刀」，民進黨擺明在報復2022年新竹市長的敗選，企圖以政治、司法手段打壓民眾黨。

「要停職也應停立委的職，怎會是停市長職？」張啓楷說，地方首長若一審被依「貪污治罪條例」被判有罪，之所以要停職，是因為可能妨礙貪污案的深入調查，甚至可能擴大原本損害。

張啓楷強調，憲法第15條規定，人民之生存權、工作權及財產權，應予保障，由於高虹安並沒有在新竹市長任內涉嫌貪污，不應適用「地方制度法」第78條的規定，內政部停止高虹安新竹市長職務明顯違憲，建議高立即向行政法院提出「停止處分」。

對此，內政部民政司受訪回應，「地方制度法」第78條民選地方行政首長停職規定的目的，是考量涉案的民選地方行政首長雖其判決尚未確定，不過已影響國家及人民對她的信任，倘若繼續執行職務恐對地方政務的推動產生不良影響，因此以法律明定應暫時停止其職務，「這是為增進公共利益所必要，與憲法並無牴觸」，且法官法第43條及公務員懲戒法第5條等也有類似規定。

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