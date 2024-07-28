高雄5連霸卸任議員林宛蓉「復出」 38區辦講座「不再選舉只抬轎」

林宛蓉（中站者）將巡迴高雄38個行政區，舉辦「低碳飲食，多吃蔬食少吃肉」健康講座。（高雄市關懷地球協會提供）

2024/07/28 14:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕2022年毅然宣布不再競選連任的高雄市5連霸議員林宛蓉，「退休」1年半後，今天宣布將巡迴高雄38個行政區，舉辦「低碳飲食，多吃蔬食少吃肉」健康講座。由於正值下屆高雄市長人選話題敏感時刻，林宛蓉趕緊補充說：「千萬別誤會，我絕對不會再參加選舉，抬轎就好！」強調推動「健康新生活，環保顧地球，才是我的終身志業」。

高雄市關懷地球協會今天在前鎮高中舉行會員大會，並改選理監事。林宛蓉出席表示，推動「健康新生活，環保顧地球」是她的終身志業，將巡迴高雄38個行政區舉辦健康講座，宣傳「低碳飲食，多吃蔬食少吃肉」的重要性。

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林宛蓉指出，20多年前，她當選高市議員後，先成立「高雄市港都鄉土人文關懷協會」推廣蔬食，現任監察院長陳菊當高雄市長任內，覺得名稱太長、不好記，所以註銷，改名「高雄市關懷地球協會」，象徵從扎根鄉土到放眼全世界，展現更宏觀的視野。

林宛蓉強調，她擔任5屆20年議員，在學校、公務機關、社團、社區舉辦超過千場的健康講座，不僅獲得歷任市長肯定，已經退休的公務員、教師，乃至台船及中鋼、臨海工業區員工，經常與她交換養生心得，並分進合擊推廣。

2022年，林宛蓉毅然宣布不再競選連任，震撼高雄政壇；「退休」1年半後，她今天首度吐露心聲強調，因為已不具公職身分，曾思索是否要放棄舉辦健康講座推廣，自己跟親朋好友身體力行，並照顧弱勢就好，但轉念一想，「不行，我一定堅持到底」，要將推動「健康新生活，環保顧地球」當成「終身志業」。

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