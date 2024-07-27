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首頁　>　政治

為高虹安判刑抱屈 柯文哲：民眾黨未給年輕人足夠保護

針對新竹市長高虹安擔任立委期間涉貪案，民眾黨主席柯文哲今（27）日發文表示，他對此判決感到非常難過，民眾黨鼓勵年輕人投身政治，結果卻沒有給他們足夠的保護，讓他們遭到嚴重傷害。（資料照）

針對新竹市長高虹安擔任立委期間涉貪案，民眾黨主席柯文哲今（27）日發文表示，他對此判決感到非常難過，民眾黨鼓勵年輕人投身政治，結果卻沒有給他們足夠的保護，讓他們遭到嚴重傷害。（資料照）

2024/07/27 13:16

〔記者李文馨／台北報導〕新竹市長高虹安因立委期間涉貪助理費，一審被判7年4個月，即刻停職。高虹安昨天雖已宣布退黨，民眾黨主席柯文哲今（27）日仍發文抱屈，他對此判決感到非常難過，民眾黨鼓勵年輕人投身政治，結果卻沒有給他們足夠的保護，而受到嚴重傷害；他也提及，高自掏腰包的公費支出遠超過11萬，「法院這樣重辦，是否真能體現司法的公平正義，恐怕是很多人心中的疑問」。

柯文哲發文表示，對於台北地方法院對高虹安的判決，他感到非常難過，他們滿懷熱情勇往直前，也鼓勵年輕人投身政治，希望台灣可以變得更好，結果卻沒有給他們足夠的保護，讓他們遭到嚴重傷害。

柯文哲指出，北院新聞稿證明高虹安並沒有「人頭助理」，或虛報加班時數的不法行為，然而法官認定高虹安浮報幾位助理薪資，並將溢領的錢作為辦公室公共支出，總計11萬6514元，重判高虹安7年4月，褫奪公權4年。

柯文哲認為，助理的薪水與加班費，本該如實申報，然而立法院過去的陋習，就是將助理費與加班費領好領滿；每年立法院決算，助理的薪資與加班費，執行率都超過96%，也間接證明在實務操作上有問題，而且是普遍的問題。

柯文哲重申，他相信高虹安沒有貪污的意圖，公積金制度也不是高虹安發明的，是她的助理從以前的立委那裡帶來的；民眾黨是新的政黨，從沒進過立法院，高虹安也是政治素人，當時他忙於台北市政，對立院運作情形也不清楚。

柯文哲坦言，幕僚對於法院的量刑標準，對照其他案例憤恨不平，但他安慰大家，民眾黨一向遭到最嚴厲的監督，只能更努力的反省改進，做到更好。

柯文哲表示，高虹安因為11萬「不法所得」被從重量刑，法官卻沒有審酌高虹安沒有前科、誤信助理建議才踩到法律紅線，且她自掏腰包的公費支出，也遠遠超過11萬，這樣重辦，是否真能體現司法的公平正義，恐怕是很多人心中的疑問。

柯文哲提及，高虹安已經表態繼續上訴，他也支持她爭取自己的清白，但作為民眾黨主席，他會要求所有黨公職，必須從此事記取教訓，並以更嚴格標準自律、自省，更嚴格地自我要求，才有資格請求人民繼續支持台灣民眾黨。

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