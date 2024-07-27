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邱臣遠代理新竹市長首場活動 承諾市政不會延宕

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，稱市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，稱市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

2024/07/27 11:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安立委任內詐領助理費，一審依貪污罪重判7年4個月，隨即遭停職，並由原副市長邱臣遠代理。邱臣遠今天首個行程是幫稅務盃籃球賽開球，被問到心情，邱臣遠說，市政是一棒接一棒，承諾市政不會延宕；但被追問內政部宣布高虹安停職期間不給薪的看法，邱則未回應，在幕僚帶領下快步離開現場。

邱臣遠從昨天下午開始代理新竹市長一職，但昨天他與高虹安兩人皆神隱未面對媒體，今天上午是首次以代理市長身分露面、出席市府公開行程。邱臣遠為市府稅務盃籃球賽開球。會後被媒體問到代理市長第1天的心情如何，經過1夜的沉澱，有什麼話想對市民說，或對高虹安說？以及對高虹安被判刑、退出民眾黨看法？未來代理市長工作是否有預先做準備，之後市政是否會徵詢高虹安意見？

邱臣遠回應，針對高虹安的司法案件，他支持高虹安提出上訴，對其退黨的決定也表示尊重。而市政是一棒接一棒，並承諾市民，市政絕對不會有任何的延宕，會專心市政讓市政正常運作。

邱臣遠說，團隊也會兌現高虹安選前對市民的政見，包含高虹安任期內所推動相關已略見成效的政策，會持續延續，他與市府團隊會努力讓市政持續穩健向前。

最後被追問到，對於內政部宣布高虹安停職期間不給薪，邱臣遠則未回應，並在幕僚帶領之下快步離去，最後快速上車離開現場。

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，臉上堆滿笑容，對媒體詢問也心情輕鬆表示市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，臉上堆滿笑容，對媒體詢問也心情輕鬆表示市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，稱市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，稱市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，稱市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠今天首次以代理市長身分主持活動，稱市政會一棒接一棒。（記者洪美秀攝）

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