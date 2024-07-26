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親信許智信貪汙判12年「敗壞公務人員形象」 林姿妙吐2字後快閃

以林姿妙名義誆騙6500萬元，宜蘭縣政府專員許智信（中）涉貪污等罪判處12年。（資料照）

以林姿妙名義誆騙6500萬元，宜蘭縣政府專員許智信（中）涉貪污等罪判處12年。（資料照）

2024/07/26 13:39

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府公共造產專員許智信，以縣長林姿妙助理名號，在外誆騙募資與借貸，詐騙金額達6500萬元，宜蘭地方法院今天上午宣判，許涉犯17罪，依貪污等罪判處許智信12年徒刑，褫奪公權5年。法官更批評，許利用職務機會詐取鉅款，嚴重破壞國家典章，敗壞公務人員形象至鉅。林姿妙面對媒體詢問，僅說「謝謝」未回應。

宜蘭地院表示，許智信受宜蘭縣政府聘用擔任公共造產基金「僱用專員」，辦理縣政府公共造產相關業務，屬依法令服務於地方自治團體所屬機關，有法定職務權限之公務員，其後又因支援縣長室，對外彰顯其為宜蘭縣長秘書、助理、縣長團隊駐區宜蘭市專員。

許智信代表或陪同宜蘭縣長聯繫、瞭解基層、參與宜蘭縣境內活動、即時反應民眾訴求，竟利用職務上綜理上開業務機會，意圖為自己不法所有，基於利用職務上機會詐取財物之犯意，110年6月至112年9月26日間，在宜蘭地區以有未公開之政府採購標案可投資名義，向10名被害人收取款項，致10名被害人各自陷於錯誤，陸續交付款項。

宜蘭地院指出，許智信明知其積欠高利貸無力償還，竟意圖為自己不法所有，基於詐欺取財之犯意，分別於112年1月至9月18日間，另向7名被害人佯稱有投資案可供投資方式，詐欺被害人交付款項。

後因17名被害人聯繫不到許智信，許自112年9月28日起無故曠職，被害人報警處理始知受騙。

宜蘭地院表示，許智信為填補在外所欠巨額債務，已無還款能力，恣意利用職務上機會之便，訛稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，以此方式詐取鉅款，嚴重破壞國家典章，敗壞公務人員形象至鉅。

法院指出，許犯後矢口否認具有公務員身分，未能全部坦承犯行之犯後態度，再考量許智信犯罪所生危害重大，詐騙金額高達6500萬元，暨許智信所犯各罪行為期間、詐騙金額、還款情況等節，就許智信犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪共10罪，刑法詐欺取財罪共7罪，併定應執行有期徒刑12年，褫奪公權5年。

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