黨政高層曝府3大委員會執行細節 賴總統期許3大任務

黨政高層透露相關執行細節，未來行政團隊將在委員會提出施政報告，透過對話累積議題正當性、凝聚共識後帶回列管推進。（資料照）

2024/07/24 12:03

〔記者陳昀／台北報導〕總統府設立3大委員會，黨政高層透露相關執行細節，8月上旬率先登場的「國家氣候變遷對策委員會」將與「行政院永續會」對接，未來行政團隊將在委員會提出施政報告，透過對話累積議題正當性、凝聚共識後帶回列管推進，委員會具備諮詢、政策輔佐性質，進而達成賴總統期許的社會參與、社會溝通、政策效能引擎3大任務。

黨政高層透露，賴清德期許3大委員會達成3大任務。首先，成為社會參與的平台，以氣候變遷委員會為例，24名委員非官方代表即有18人，產業界代表橫跨最先進的AI產業、用電最大的半導體產業，橫跨傳統產業代表，並涵蓋跨世代環團及涉足能源、科學、醫療及環境永續的不同學者，各委員對各項議題勢必有不同立場，但召開委員會的用意，就是希望以事實為基礎，進行議題對焦，從而凝聚社會共識，加速政策推進。

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第2項任務是要成為社會溝通的橋樑，黨政高層表示，委員會召開主要分3階段，首先是由主持會議的賴總統致詞、專題報告將公開直播；第2階段則閉門，就專題報告內容展開議題討論；第3階段將召開會後記者會，由總統府發言人郭雅慧轉述總統談話、總統府副秘書長張惇涵轉述委員會討論過程，並回應媒體提問，以此強化社會溝通。

該高層表示，全球氣候變遷涉及議題層面非常廣泛，因此各項討論是多元的「選擇題」、「複選題」，以社會關注的能源議題為例，預期不會只停留在反核、擁核「是非題」，而將透過理性對話共尋務實解方、凝聚社會共識，會中若能形成高度共識，即可形成決策，一旦有歧異，也能決議請行政部門再研議，如窒礙難行、或委員對實際狀況有資訊不充足之處，也能藉由委員會強化實際資訊的揭露，這也是溝通的過程。

第3項任務是成為政策效能的引擎。針對總統宣佈成立委員會後遭在野黨批評「疊床架屋」，黨政高層說明，「國家氣候變遷對策委員會」將與「行政院永續會」對接，專題報告先在行政院展開討論，再帶到委員會報告施政進度、加以討論，形成結論、共識後，再將相關意見帶回行政院持續列管、推進，過程中府院意見也持續雙向流動。

高層人士說，未來3委員會運作模式都將比照上述辦理，換句話說，委員會具備「諮詢」及「政策輔佐」性質，以及建議權、建言權，但最終決策權還是在行政部門及整體執政團隊。他認為，執政團隊不可能因為在立法院「三黨不過半」就不做事，將基於科學基礎、事實討論，在各項議題累積正當性、凝聚社會共識，讓推動政策更具備正當性，如此一來，在野黨若要杯葛相關政策，也必須接受民意的檢驗。

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