食安事件頻傳 學者籲納入總統府3大委員會主軸

學者呼籲總統府3大委員會，將食安議題納入業務主軸。（記者林志怡攝）

2024/07/23 17:35

〔記者林志怡／台北報導〕近半年來食安事件連環爆，從進口辣椒粉到各大餐廳食物中毒或環境污染事件層出不窮。北醫大保健營養學系教授施純光指出，食品安全是同時涉及永續、國安、健康的議題，呼籲總統府3大委員會將其納入業務主軸，且近年來病毒相關食品中毒事件增加迅速，可能是未來值得重視的問題。

消基會副檢驗長麥富德認為，經歷多次食安危機，民眾意識抬頭，案件檢舉量大幅增加，自2013後，每年有超過1500件，政府單位警覺性較高，稽查行動增加，再加上廠商為降低成本，競爭也更為激烈，導致食安消息傳播速度與頻率都快速增加。

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施純光指出，檢視台灣過去的食品中毒事件的病因物質統計，可發現目前「不明」比例仍偏高，判明原因物質的件數相對較低，且若就以釐清原因的事件來說，雖仍以細菌為多，但病毒短期內就累積有1000餘件，未來可能是食安議題上值得重視的問題。

但施純光指出，目前在食安相關控管上，相對偏重於「化學性危害」的管理，對於細菌、病毒、真菌、寄生蟲、生物蛋白質病源（如普利昂）、生物性毒素（如邦克列酸）等多類「生物性危害」的監控措施仍較為缺乏，未來應就此方向研議應對機制。

施純光也提到，總統府目前新設了「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，而食安是同時涉及永續、國安、健康的議題，卻都還沒有被納入委員會中，建議未來可以研議將食品安全歸入其中。

衛福部次長林靜儀則表示，食安是跨部會、跨領域的任務，需要以最快速度更新資訊，包括國內專業領域與國際資訊，面對全球化食安挑戰、各國食安標準差異，以及兼顧國際貿易與保障國內產業防護，需要各界攜手，除諮詢專家意見外，也要加強消費者端的自我認知、保護意識。

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