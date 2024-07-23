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凱米來襲！ 北市「翡翠原水管」啟用 確保颱風天供水水質

翡翠原水管隧道全長約2.8公里，取水量可達每日270萬噸。（台北市自來水處提供）

翡翠原水管隧道全長約2.8公里，取水量可達每日270萬噸。（台北市自來水處提供）

2024/07/23 17:35

〔記者楊心慧／台北報導〕中央氣象署發布中度颱風凱米陸上颱風警報，台北市納入警戒範圍，過去北市於颱風期間，家中自來水容易有黃濁水現象，因應凱米颱風來襲，台北市自來水處正式啟動「翡翠原水管」取水作業，可有效確保自來水供水水質及水量穩定。

「翡翠原水管」為2766長的輸水隧道，總經費24.99億元，是從北勢溪取水直送到下游淨水場的專管，每日取水量可達270萬噸，今年六月完工，可直接取用翡翠水庫低濁度原水，避免極端氣候強降雨造成南勢溪水混濁，影響供水。

北水處今上午完成翡翠原水管取水系統切換準備工作，於今下午開始取用翡翠水庫原水，颱風期間將可有效確保自來水供水水質及水量穩定。

北水處表示，近年氣候變遷影響，近年氣候變遷影響，颱風及強降雨導致原水濁度上升已成常態，為因應極端氣候衝擊，提升供水安全，強颱蘇迪勒後，便進行「翡翠原水管工程」，於今年6月20日完工通水，本月11日更進行操作演練，測試結果正常良好。

北水處指出，本次凱米颱風將依據警報發布，依序啟動翡翠原水管的取水作業，於颱風期間取用來自翡翠水庫的原水，確保穩定供水與水質。

北水處補充，另設有95座水質監測站，於颱風期間仍然24小時連續嚴密監測水質，為水質全流程把關，若用戶有任何問題，可電洽北水處24小時客服專線02-87335678。

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