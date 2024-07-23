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紅樹林碳匯有生態隱憂 彭啓明： 審查會考量減碳和生態平衡

環境部長彭啓明今（23）日出席「環保集點突破百萬會員迎向新里程」記者會。（記者陳嘉怡攝）

環境部長彭啓明今（23）日出席「環保集點突破百萬會員迎向新里程」記者會。（記者陳嘉怡攝）

2024/07/23 13:18

〔記者陳嘉怡／台北報導〕紅樹林植林自然碳匯方法學草案，環境部目前審查中；但有環團指出，紅樹林擴張能力強，可能導致生物多樣性減少，存有生態隱憂。環境部長彭啓明表示，紅樹林是現在全世界公認的藍碳之一，減碳效果非常好，但同時也必須考慮到減碳和生態之間的平衡，在審查方法學時都會一併考慮。

環境部長彭啓明今（23）日出席「環保集點突破百萬會員迎向新里程」記者會，受訪時提到，紅樹林過去沒有經濟價值，在大多數國家都被嚴重破壞。紅樹林現在是全世界公認的藍碳之一，減碳效果非常好，但種植一定要考慮到減碳和生態之間的平衡，必須要有衡量的標準，氣候署正在審查紅樹林植林溫室氣體減量方法學，在審查過程中這些問題都會一併考慮。

此外，總統府國家氣候變遷對策委員會將於25日召開首次會議，彭啓明擔任此委員會的執行秘書，他表示首次會議將聚焦兩個議題，一個是由他報告氣候變遷對台灣的衝擊及調適、目前減碳路徑的作為；另一個則是台電會報告未來能源及電力供需。

針對氣候變遷對策委員會顧問、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，在委員會召開前拋出民調，指出逾六成民眾支持核電作為淨零因應策略。彭啓明表示，此民調也可看出國人的能源認知跟現實存在很大落差，好像支持核能的聲音較大，但是事實上仍有許多不同的聲音；委員會討論開放多元，面對氣候變遷可以觀察國際新核能發展，但社會共識及安全仍是最重要的，現階段遵守環境基本法的非核家園還是我們要走的路。

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