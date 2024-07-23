投廢票PO文？ 呂林小鳳：純屬內部文件、內容有誤不知為何流出

桃園市議員呂林小鳳（圖中），因蓋自己手指印，導致新潮流中常委席次掉1席，呂林小鳳強調不小心蓋錯手印。（記者謝武雄攝）

2024/07/23 23:35

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桃市議員呂林小鳳承認故意蓋廢票 不滿新系把桃園隊當棄子

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨全代會舉行中常委改選，桃園市議員呂林小鳳，因蓋自己手指印，導致新潮流掉一席中常委，新潮流解釋是場意外；卻傳出市議會民進黨團群組有呂林小鳳PO文，提到不願桃園隊變棄子，不滿新系對桃園隊不尊重才投廢票；呂林小鳳則解釋，這是支持者幫忙擬的內部文件，內容有些錯誤，不知為何原因流出。

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呂林小鳳與新潮流口徑一致強調不小心蓋錯手印，願意承擔所有責任；她也說明，原本昨天晚上與黨籍議員餐敘，要說明蓋錯手指印原委，事前有支持者擬好這篇PO文，雖然內容有一些問題，但因為餐敘取消，也沒有更新PO文內容，沒想到這篇PO文竟然流出，造成外界誤會。

PO文提到，民進黨中執委與中評委開票後，桃園隊驚險低空掠過，保住2席中執委及1席中評委，呂林小鳳以18票為最低當選門檻，由於跑票的是前市府辦公室主任陳坤榮，跑票原因竟是新系辦公室要求陳坤榮票投綠色友誼連線，而陳坤榮該日前在桃園隊聚會中，哽咽哀求大家團結，給鄭文燦一個公道，不要賣票或跑票，結果陳坤榮竟然跑票。

PO文說，呂林小鳳抱怨，新系辦公室說法是不要追問；看到新系中執委票數都是19票以上，為什麼要將她的第19票投給別的派系，難道桃園隊是棄子，如此態度著實令人感到憤怒；事實上，鄭文燦發生事情後，新系冷眼旁觀沒有幫忙，這次黨職選舉竟然落井下石，呂林小鳳在盛怒之下才決定這一票蓋出廢票，表達不滿新系對桃園隊不尊重，會向黨中央說明，桃園隊是全力支持賴總統。

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