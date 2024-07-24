為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

斷言國會擴權法不可能全違憲 黃國昌嗆：修到憲法法庭滿意為止

民眾黨團總召黃國昌23日晚在「館長」陳之漢的直播節目表示，憲法法庭不可能宣告全部國會改革法案違憲，否則他心中的世界會全面崩壞。（記者李文馨翻攝）

民眾黨團總召黃國昌23日晚在「館長」陳之漢的直播節目表示，憲法法庭不可能宣告全部國會改革法案違憲，否則他心中的世界會全面崩壞。（記者李文馨翻攝）

2024/07/24 00:02

〔記者李文馨／台北報導〕國會擴權法案進入釋憲戰，憲法法庭19日裁定相關法案暫時處分，並訂於8月6日進行言詞辯論。民眾黨團總召黃國昌23日晚在「館長」陳之漢的直播節目表示，憲法法庭不可能宣告全部違憲，否則他心中的世界會全面崩壞；黃國昌也嗆，等實體判決出來，他會看憲法法庭用什麼理由、宣告哪個條文違憲，「你以為我什麼事都不會幹，我繼續修啊，我修到你沒有話可以講啊！」

陳之漢於「誰來Talk館」直播節目中向黃國昌詢問，若憲法法庭真的宣告全部條文違憲，他會怎麼做？黃國昌斷言，「絕對不可能」，如果憲法法庭宣告全部條文違憲，他心中的世界會全面崩壞；他指出，有些條文可能為了保護民進黨官員，例如：不可叫官員宣誓、說謊要處罰、破壞自由民主的憲政秩序等，「以現在憲法法庭裁定的水準，的確有可能宣告違憲」，但他會看理由書怎麼寫。

陳之漢追問，如果憲法法庭最後宣告違憲，且寫「很瞎的理由」怎麼辦？黃國昌回應，他雖然擔任立委，但他本質上還是一個法律人，所以針對憲法法庭的裁判，他基本上是對事不對人、依法論法，他過去詢問憲法法庭自己是否有遵守正常法律程序、有無送達聲請人訴狀給當事人，憲法法庭審判長許宗力都沒有辦法回答。

陳之漢指出，現在假新聞運作、風向在洗，根據最新民調顯示，超過50%以上民眾願意接受違憲的判決；黃國昌回應，同一份民調，超過50%的民眾對大法官獨立自主性沒信心，對他來說，這件事不會因為宣告違憲與否就結束，等最後實體判決出來，他會看憲法法庭用什麼理由、宣告什麼條文違憲；他也嗆，「你以為我什麼事都不會幹，我繼續修啊，我修到你沒有話可以講啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
黃國昌要大法官出來辯論 林俊憲：老是用這招看得很膩！
2024/07/23 23:25

黃國昌要大法官出來辯論 林俊憲：老是用這招看得很膩！
黃國昌叫陣大法官辯論 黃帝穎怒批：丟臉丟到國際！
2024/07/23 20:04

黃國昌叫陣大法官辯論 黃帝穎怒批：丟臉丟到國際！

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
國會擴權法案釋憲案定8月6日言詞辯論 憲法法庭公布程序流程
2024/07/22 16:18

國會擴權法案釋憲案定8月6日言詞辯論 憲法法庭公布程序流程

自由爆新聞》藍白「又嗆大法官」翻車！基隆「救樑」爆猛料竟是真的！
2024/07/23 21:11

自由爆新聞》藍白「又嗆大法官」翻車！基隆「救樑」爆猛料竟是真的！

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
黃國昌叫囂大法官出來辯論 許宗力冷回：這世上沒有這種事！
2024/07/23 18:47

黃國昌叫囂大法官出來辯論 許宗力冷回：這世上沒有這種事！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播