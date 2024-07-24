斷言國會擴權法不可能全違憲 黃國昌嗆：修到憲法法庭滿意為止

民眾黨團總召黃國昌23日晚在「館長」陳之漢的直播節目表示，憲法法庭不可能宣告全部國會改革法案違憲，否則他心中的世界會全面崩壞。（記者李文馨翻攝）

2024/07/24 00:02

〔記者李文馨／台北報導〕國會擴權法案進入釋憲戰，憲法法庭19日裁定相關法案暫時處分，並訂於8月6日進行言詞辯論。民眾黨團總召黃國昌23日晚在「館長」陳之漢的直播節目表示，憲法法庭不可能宣告全部違憲，否則他心中的世界會全面崩壞；黃國昌也嗆，等實體判決出來，他會看憲法法庭用什麼理由、宣告哪個條文違憲，「你以為我什麼事都不會幹，我繼續修啊，我修到你沒有話可以講啊！」

陳之漢於「誰來Talk館」直播節目中向黃國昌詢問，若憲法法庭真的宣告全部條文違憲，他會怎麼做？黃國昌斷言，「絕對不可能」，如果憲法法庭宣告全部條文違憲，他心中的世界會全面崩壞；他指出，有些條文可能為了保護民進黨官員，例如：不可叫官員宣誓、說謊要處罰、破壞自由民主的憲政秩序等，「以現在憲法法庭裁定的水準，的確有可能宣告違憲」，但他會看理由書怎麼寫。

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陳之漢追問，如果憲法法庭最後宣告違憲，且寫「很瞎的理由」怎麼辦？黃國昌回應，他雖然擔任立委，但他本質上還是一個法律人，所以針對憲法法庭的裁判，他基本上是對事不對人、依法論法，他過去詢問憲法法庭自己是否有遵守正常法律程序、有無送達聲請人訴狀給當事人，憲法法庭審判長許宗力都沒有辦法回答。

陳之漢指出，現在假新聞運作、風向在洗，根據最新民調顯示，超過50%以上民眾願意接受違憲的判決；黃國昌回應，同一份民調，超過50%的民眾對大法官獨立自主性沒信心，對他來說，這件事不會因為宣告違憲與否就結束，等最後實體判決出來，他會看憲法法庭用什麼理由、宣告什麼條文違憲；他也嗆，「你以為我什麼事都不會幹，我繼續修啊，我修到你沒有話可以講啊！」

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